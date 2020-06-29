Трутнев возглавил межведомственную группу по вопросам создания ОЭЗ

В мае Трутнев заявлял, что для рассмотрения вопросов создания ОЭЗ и обсуждения эффективности их работы будет сформирована специальная межведомственная рабочая группа, в которую, в частности, будут входить представители министерства финансов РФ, надзорных и правоохранительных органов и других структур.