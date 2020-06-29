Трутнев возглавил межведомственную группу по вопросам создания ОЭЗ

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев возглавил межведомственную рабочую группу по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также, согласно опубликованному распоряжению, межведомственная группа по вопросам создания ОЭЗ образована, утвержден ее состав.
Помимо Трутнева в группу вошли первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, замминистра экономического развития Сергей Галкин, замминистра финансов Андрей Иванов. Кроме того, в группу вошли первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов, замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных и еще ряд участников.
В мае Трутнев заявлял, что для рассмотрения вопросов создания ОЭЗ и обсуждения эффективности их работы будет сформирована специальная межведомственная рабочая группа, в которую, в частности, будут входить представители министерства финансов РФ, надзорных и правоохранительных органов и других структур.