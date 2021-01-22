https://ria.ru/20210122/babich-1594120312.html

Новый замдиректора ФСВТС Бабич займется СНГ и ОДКБ, сообщил источник

Новый замдиректора ФСВТС Бабич займется СНГ и ОДКБ, сообщил источник

Новый заместитель директора Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич в ближайшее время займется вопросами развития... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:57

2021-01-22T10:57

2021-01-22T10:57

россия

михаил бабич

с-400 «триумф»

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

снг

одкб

турция

белоруссия

сша

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый заместитель директора Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич в ближайшее время займется вопросами развития военно-технического сотрудничества со странами СНГ и ОДКБ, в будущем он может занять должность первого зама, сообщил РИА Новости информированный источник в сфере ВТС.Накануне несколькими указами президента Бабич был назначен замдиректора ФСВТС (специально под него введена должность шестого заместителя), экс-послу РФ в Белоруссии присвоено воинское звание генерал-майор."Бабич займется проблематикой СНГ и ОДКБ. Проекты, которые сегодня реализуются со странами ОДКБ в рамках прямых договоров о развитии ВТС, требуют отдельного пристального внимания", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что в случае успешной работы Бабич "в перспективе может претендовать на должность первого заместителя директора службы".Накануне источник РИА Новости в сфере военно-технического сотрудничества сообщил, что решение о введении должности шестого заместителя продиктовано необходимостью "эффективного противодействия давлению на Россию на международных рынках вооружения".Ранее и руководство ФСВТС, и высшее политическое руководство страны неоднократно отмечало усиление попыток "некоторых стран" с помощью санкций и других агрессивных инструментов вытеснить Россию с рынка. Последний громкий пример – конфликт США и Турции из-за покупки последней российских комплексов ПВО С-400, который обернулся введением санкций в отношении Анкары.Сейчас Россия по экспорту оружия и военной техники занимает второе место в мире после США с показателем около 15 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20210121/babich-1594035959.html

https://ria.ru/20210121/babich-1594051048.html

россия

турция

белоруссия

сша

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россия, михаил бабич, с-400 «триумф», федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), снг, одкб, турция, белоруссия, сша