Новый замдиректора ФСВТС Бабич займется СНГ и ОДКБ, сообщил источник
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый заместитель директора Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич в ближайшее время займется вопросами развития военно-технического сотрудничества со странами СНГ и ОДКБ, в будущем он может занять должность первого зама, сообщил РИА Новости информированный источник в сфере ВТС.
Накануне несколькими указами президента Бабич был назначен замдиректора ФСВТС (специально под него введена должность шестого заместителя), экс-послу РФ в Белоруссии присвоено воинское звание генерал-майор.
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"Бабич займется проблематикой СНГ и ОДКБ. Проекты, которые сегодня реализуются со странами ОДКБ в рамках прямых договоров о развитии ВТС, требуют отдельного пристального внимания", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в случае успешной работы Бабич "в перспективе может претендовать на должность первого заместителя директора службы".
Накануне источник РИА Новости в сфере военно-технического сотрудничества сообщил, что решение о введении должности шестого заместителя продиктовано необходимостью "эффективного противодействия давлению на Россию на международных рынках вооружения".
Ранее и руководство ФСВТС, и высшее политическое руководство страны неоднократно отмечало усиление попыток "некоторых стран" с помощью санкций и других агрессивных инструментов вытеснить Россию с рынка. Последний громкий пример – конфликт США и Турции из-за покупки последней российских комплексов ПВО С-400, который обернулся введением санкций в отношении Анкары.
Сейчас Россия по экспорту оружия и военной техники занимает второе место в мире после США с показателем около 15 миллиардов долларов в год.
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