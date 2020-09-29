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Туризм
https://ria.ru/20200929/stavropole-1577930198.html
В горах Кавминвод к 2023 году планируется построить велотерренкур
Велотерренкур, который свяжет достопримечательности и горы Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье, может появиться 2023 году, рассказал первый замминистра... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:13
2020-09-29T15:13
туризм
туризм
северный кавказ
новости - туризм
михаил бабич
пятигорск
минеральные воды
кисловодск
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Велотерренкур, который свяжет достопримечательности и горы Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье, может появиться 2023 году, <a href="https://ria.ru/20200929/babich-1577906220.html" target="_blank">рассказал</a> первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич."Для развития туристической инфраструктуры и привлечения любителей активного отдыха к 2023 году мы предлагаем реализовать проект Кавминводского велотерренкура, который свяжет общественные территории, достопримечательности Минеральных Вод", — рассказал он в интервью РИА Новости.По его словам, трасса, проходящая по местам курортного региона, объединит пять гор и будет состоять из 41 остановочного пункта, оборудованного смотровыми площадками, нестационарными торговыми помещениями и навигацией. Соответствующие предложения Минэкономразвития поддержаны правительством РФ и учтены в проекте бюджета на 2021-2023 годы, добавил первый замминистра.Бабич отметил, что в настоящее время особое внимание уделяется развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, обладающих высокими конкурентными преимуществами на российском и мировом уровне."При этом сегодня коммунальная инфраструктура курортного региона практически исчерпала свои резервы. Это делает невозможным реализацию проектов развития. Ключевым инструментом в решении этих проблем, наряду с отраслевыми государственными программами, является реализуемая нами подпрограмма развития КМВ в составе госпрограммы развития СКФО", — сказал он.Бабич добавил, что сейчас в рамках этой подпрограммы реализуются мероприятия в Пятигорске и Кисловодске."Например, в Кисловодске в текущем году строятся три школы, два детских сада и четыре объекта благоустройства, с созданием пешеходных зон, отвечающих ожиданиям гостей города-курорта. На эти цели в 2020 году выделено 1,5 миллиарда рублей, и столько же будет выделено в 2021 году", — уточнил он.
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
https://ria.ru/20200609/1572510786.html
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северный кавказ
пятигорск
минеральные воды
кисловодск
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туризм, северный кавказ, новости - туризм, михаил бабич, пятигорск, минеральные воды, кисловодск

В горах Кавминвод к 2023 году планируется построить велотерренкур

15:13 29.09.2020
 
© Предоставлено "Дом.РФ" и КБ "Стрелка"Стратегия развития Кисловодска
Стратегия развития Кисловодска - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Предоставлено "Дом.РФ" и КБ "Стрелка"
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Велотерренкур, который свяжет достопримечательности и горы Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье, может появиться 2023 году, рассказал первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.
"Для развития туристической инфраструктуры и привлечения любителей активного отдыха к 2023 году мы предлагаем реализовать проект Кавминводского велотерренкура, который свяжет общественные территории, достопримечательности Минеральных Вод", — рассказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, трасса, проходящая по местам курортного региона, объединит пять гор и будет состоять из 41 остановочного пункта, оборудованного смотровыми площадками, нестационарными торговыми помещениями и навигацией. Соответствующие предложения Минэкономразвития поддержаны правительством РФ и учтены в проекте бюджета на 2021-2023 годы, добавил первый замминистра.
Бабич отметил, что в настоящее время особое внимание уделяется развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, обладающих высокими конкурентными преимуществами на российском и мировом уровне.
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"При этом сегодня коммунальная инфраструктура курортного региона практически исчерпала свои резервы. Это делает невозможным реализацию проектов развития. Ключевым инструментом в решении этих проблем, наряду с отраслевыми государственными программами, является реализуемая нами подпрограмма развития КМВ в составе госпрограммы развития СКФО", — сказал он.
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Бабич добавил, что сейчас в рамках этой подпрограммы реализуются мероприятия в Пятигорске и Кисловодске.
"Например, в Кисловодске в текущем году строятся три школы, два детских сада и четыре объекта благоустройства, с созданием пешеходных зон, отвечающих ожиданиям гостей города-курорта. На эти цели в 2020 году выделено 1,5 миллиарда рублей, и столько же будет выделено в 2021 году", — уточнил он.
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