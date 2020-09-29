https://ria.ru/20200929/stavropole-1577930198.html

В горах Кавминвод к 2023 году планируется построить велотерренкур

Велотерренкур, который свяжет достопримечательности и горы Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье, может появиться 2023 году, рассказал первый замминистра... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T15:13

2020-09-29T15:13

2020-09-29T15:13

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Велотерренкур, который свяжет достопримечательности и горы Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье, может появиться 2023 году, <a href="https://ria.ru/20200929/babich-1577906220.html" target="_blank">рассказал</a> первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич."Для развития туристической инфраструктуры и привлечения любителей активного отдыха к 2023 году мы предлагаем реализовать проект Кавминводского велотерренкура, который свяжет общественные территории, достопримечательности Минеральных Вод", — рассказал он в интервью РИА Новости.По его словам, трасса, проходящая по местам курортного региона, объединит пять гор и будет состоять из 41 остановочного пункта, оборудованного смотровыми площадками, нестационарными торговыми помещениями и навигацией. Соответствующие предложения Минэкономразвития поддержаны правительством РФ и учтены в проекте бюджета на 2021-2023 годы, добавил первый замминистра.Бабич отметил, что в настоящее время особое внимание уделяется развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, обладающих высокими конкурентными преимуществами на российском и мировом уровне."При этом сегодня коммунальная инфраструктура курортного региона практически исчерпала свои резервы. Это делает невозможным реализацию проектов развития. Ключевым инструментом в решении этих проблем, наряду с отраслевыми государственными программами, является реализуемая нами подпрограмма развития КМВ в составе госпрограммы развития СКФО", — сказал он.Бабич добавил, что сейчас в рамках этой подпрограммы реализуются мероприятия в Пятигорске и Кисловодске."Например, в Кисловодске в текущем году строятся три школы, два детских сада и четыре объекта благоустройства, с созданием пешеходных зон, отвечающих ожиданиям гостей города-курорта. На эти цели в 2020 году выделено 1,5 миллиарда рублей, и столько же будет выделено в 2021 году", — уточнил он.

https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html

https://ria.ru/20200609/1572510786.html

https://ria.ru/20200623/1556462087.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, северный кавказ, новости - туризм, михаил бабич, пятигорск, минеральные воды, кисловодск