https://ria.ru/20200929/babich-1577906220.html

Михаил Бабич: Северный Кавказ без внимания не останется

После ликвидации в правительстве РФ министерства по делам Северного Кавказа и передачи его функций Минэкономразвития был проведен масштабный аудит, который... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:00

2020-09-29T11:00

2020-09-29T16:56

северный кавказ

михаил бабич

интервью

экономика

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<em>После ликвидации в правительстве РФ министерства по делам Северного Кавказа и передачи его функций Минэкономразвития был проведен масштабный аудит, который показал как успешно реализованные проекты, так и проблемные. Первый заместитель министра экономического развития РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Babich" target="_blank">Михаил Бабич</a>, курирующий социально-экономическое развитие Северного Кавказа, рассказал в интервью РИА Новости, как была перестроена работа министерства за полгода с учетом новых задач, как теперь изменится система управления стратегически важным макрорегионом и что ждет туристов, желающих отдохнуть в Кавминводах или на Эльбрусе.</em><strong>—</strong> <strong>Михаил Викторович, в начале года правительством РФ подписан указ о ликвидации Минкавказа России и передаче его полномочий Минэкономразвития России. С чем это было связано и насколько Минэкономразвития России смогло в этот период погрузиться в сложнейший комплекс вопросов, связанный с социально-экономическим развитием СКФО?</strong> — И для Максима Геннадьевича Решетникова, который тогда только был назначен министром, и для меня это поручение было неожиданным и в этой связи вдвойне ответственным. Нам поручили не только принять полномочия <a href="https://ria.ru/organization_Minkavkaz" target="_blank">Минкавказа России</a>, но и сразу разработать новую стратегию развития СКФО, новую редакцию государственной программы в целях реализации этой стратегии, принципиально новые подходы к инвестиционной политике. Кроме самого Минкавказа России нам передали многочисленные и, к сожалению, далеко не самые эффективные институты развития, со всеми долгами, "не возвратами", раздутыми штатами и прочее. Параллельно необходимо было провести ликвидацию самого Минкавказа России, сформировать внутри Минэкономразвития России фактически новую структуру управления, укомплектовать ее квалифицированными сотрудниками. Здесь же наслаивались один за другим сложности, вызванные коронавирусной инфекцией. Экономическая стагнация особенно остро отразилась на Северном Кавказе, не секрет, что в регионе, например, и без того наблюдался серьезный дефицит рабочих мест. Произошло резкое снижение турпотока на курорты Северного Кавказа, затормозилось исполнение госпрограммы. Произошло это как по причине той же пандемии, так и ввиду невозможности ее реализации до полной передачи дел от Минкавказа. В общем, задача была непростая.<strong>— Какое досталось хозяйство?</strong>— Не буду давать никаких оценок, наша задача сделать так, чтобы все что было эффективно, — сохранить, все что мешает развитию СКФО и не соответствует новым задачам президента РФ и председателя правительства РФ, — исключить, и, как и была поставлена задача, через перезагрузку государственной программы, институтов развития, системы взаимодействия с органами государственной власти регионов СКФО обеспечить опережающий рост экономики Северного Кавказа, достижения в этих регионах как минимум среднероссийского уровня жизни населения. <strong>— Это возможно?</strong>— Возможно, но потребуется очень слаженная системная работа всего правительства РФ, правоохранительного и контрольно-надзорного блока и, конечно же, руководства регионов. Важнейшей задачей для развития Северного Кавказа является повышение эффективности государственного управления, обеспечение безопасности инвестиций, доверия регионального бизнеса и потенциальных внешних инвесторов к власти, без разделения ее на федеральную и региональную. На развитие Кавказа должна работать единая команда, нацеленная не на процесс, а на результат. <strong>— Но ведь принято считать, что ситуация в социально-экономической сфере на Северном Кавказе настолько запущена, что стабилизировать ее можно только увеличением объемов господдержки.</strong>— Наш анализ ситуации показал, что это далеко не так. Посудите сами, макрорегион обладает исключительными конкурентными позициями, такими как трансграничное положение, высокий уровень газификации – 95,8 % (в среднем по Российской Федерации – 70,1 %), высокая доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям – 58,0 % (в среднем по России – 44,2 %), энергоизбыточность (производство превышает потребление на 1,2 млрд кВт/ч), человеческий капитал и природно-климатические условия. Одновременно Северный Кавказ характеризуется стабильно высокими демографическими показателями (естественный прирост в СКФО - 62,4 тыс. чел., в Российской Федерации убыль - 317,2 тыс. чел.).В то же время, в сравнении со среднероссийскими показателями в СКФО средняя номинальная заработная плата в 1,6 раза ниже (СКФО – 28,2 тыс. рублей, Российская Федерация – 47,3 тыс. рублей), объем валового регионального продукта на душу населения в 2,9 раза ниже (СКФО – 197,2 тыс. рублей, Российская Федерация – 578,7 тыс. рублей), уровень безработицы самый высокий в стране (СКФО – 11,0%, Российская Федерация – 4,6%), а собственные налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов варьируются от 16,6% в Республике Ингушетия до 65,5% в Ставропольском крае. Доля дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, направленных в 2019 году бюджетам субъектов СКФО, составила 23,8 % в общем объеме дотаций субъектам Российской Федерации.Необходимо, используя уже имеющиеся конкурентные преимущества, создавать нормативные, инфраструктурные, финансовые возможности для того, чтобы нарастить собственную экономическую базу регионов. Прежде всего в перспективных для Северного Кавказа отраслях промышленности и сельского хозяйства. Отдельно, как очень перспективную отрасль для этого макрорегиона рассматриваем туризм – спортивный, оздоровительный, культурно-исторический.<strong>— Что уже удалось сделать, исходя из тех задач, которые были поставлены? </strong>— Кроме организационно-штатных мероприятий, о которых я уже говорил, и ликвидации Минкавказа России, которая официально состоялась только 28 августа, мы в соответствии с поручением правительства РФ разработали новую модель развития Северного Кавказа, и с учетом изменения приоритетов по направлениям государственных инвестиций, оценке эффективности при реализации проектов с господдержкой, необходимости выделения ресурсов на завершение ранее начатых объектов экономики и социальной сферы, развитию коммунальной и энергетической инфраструктуры, внесли в правительство РФ изменения в государственную программу СКФО на 2020-2022 годы, разработали и направили на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект государственной программы СКФО на 2021-2023 годы. Большую работу провели по оптимизации структуры управления и повышению эффективности работы АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорации развития Северного Кавказа", их многочисленных дочерних и зависимых обществ. Доложили председателю правительства РФ наши предложения по преобразованию их в единый институт развития с одновременной ликвидацией всех избыточных структур и практически двукратным сокращением расходов на их содержание. При этом будет повышен уровень ответственности должностных лиц и руководства компаний за достижение конкретных результатов деятельности, в том числе путем принятия локальных актов компаний и системы ключевых показателей эффективности. Михаил Владимирович Мишустин наши предложения поддержал и дал соответствующие поручения. Эту работу мы должны будем завершить в I квартале 2021 года. Разработали три проекта постановления правительства, реализация которых позволит обеспечить собственными источниками финансирования АО "Курортов Северного Кавказа" и АО "Корпорации развития Северного Кавказа", дефицит которых прогнозировался с 2021 года. При этом они увязаны с достижением показателей госпрограммы и результатами деятельности компаний. И самое главное, должны будут со временем заместить финансирование Корпорации из бюджета. Кроме того, Минэкономразвития России, как акционер АО "КРСК", утвердил новую инвестиционную политику для этого института развития. Нами был пересмотрен объем и условия участия государства в реализации инвестпроектов, которые направлены на достижение баланса между оказанием необходимой поддержки проектам, являющимся драйверами роста экономики регионов, и обеспечением защиты государственных вложений. Сейчас значительно упрощена процедура подачи заявки и сроки и ее рассмотрения. Со следующего года мы внедряем новые инструменты обеспечения инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой за счет средств федерального бюджета. Также нами предложено распространить на территории СКФО льготный режим ведения предпринимательской деятельности в рамках 116-ФЗ от 22.07.2005 г. "Об особых экономических зонах в Российской Федерации". Для инвестиций в реальный сектор экономики СКФО будем создавать максимально привлекательные условия. При этом, учитывая высокую концентрацию предприятий в "теневом" секторе, отдельное внимание мы уделяем стимулированию их легализации.Ну и, конечно, важнейшая часть нашей работы – это проект бюджета на 2021-2023 годы, в котором необходимо закрепить приоритеты развития Северного Кавказа в финансовом выражении.<strong>— Михаил Викторович, как раз хотел попросить поподробнее рассказать об этих приоритетах.</strong> <strong>Тем более что многие проекты бывшего уже Минкавказа России у всех на слуху, но отношение к ним, как и перспектива развития, очень неоднозначное.</strong>— Мы провели аудит ранее поддержанных Минкавказом России проектов. Среди них есть как успешно реализованные, так и проблемные, по которым сегодня ведется системная работа совместно с органами власти субъектов Северного Кавказа, контрольно-надзорными и правоохранительными органами.На сегодняшний день нами принято решение о консолидации федеральных средств на поддержку инвестиционных проектов в рамках инструментов АО "КРСК". Мы убеждены, что благодаря всем изменениям, затронувшим этот финансовый институт, включая утверждение новой инвестиционной политики, нам удастся значительно повысить эффективность мер бюджетной поддержки. <strong>— Бытует мнение, что проекты на Кавказе имеют проблемы с финансированием или превращаются в долгострой – МинводыЭКСПО, курорты Ведучи, Мамисон. Проблемы с резидентами на Эльбрусе и Архызе. Что думаете по этому поводу? </strong>— Давайте по порядку. Многофункциональный выставочный центр "МинводыЭКСПО" введен в конце прошлого года и не использовался в том числе и по причине эпидемиологической обстановки, но уже с августа текущего года на его территории были успешно проведены ряд мероприятий. ЭКСПО - это не простой проект: действительно, есть долги и судебные споры. Строительство велось, к сожалению, не всегда эффективно. В то же время, МинводыЭКСПО - это крупнейший и самый современный выставочный центр на Юге России. Он обладает необходимой инфраструктурой для организации мероприятий федерального масштаба. В связке с современным аэропортом Минводы он должен стать витриной инвестиционных процессов, происходящих в регионе. В рамках проводимой работы занимаемся обеспечением загрузки МинводыЭКСПО выставочными мероприятиями и поиском стратегического партнера, который сможет обеспечить строительство современного отеля на территории МинводыЭКСПО. К сожалению, еще продолжаются попытки путем использования современных рейдерских технологий, с учетом ранее искусственно созданной кредиторской задолженности, вывести этот актив из государственной собственности. Но сейчас нами совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована работа по защите имущественного комплекса и интересов Российской Федерации в судах и по линии правоохранительных органов. Что касается в целом Кавказских Минеральных Вод, то мы провели анализ потенциала для роста экономики <strong>этого</strong> уникального природного ресурса и наметили пути решения, которые уже реализуем. Вы знаете, что лечебные природные ресурсы КМВ широко известны и в России, и за рубежом. В то же время существует потребность в капитальном ремонте минеролопроводов, обеспечивающих подачу воды от крупнейшего недропользователя Кавминкурортресурсы (находящегося на 51% в собственности РФ) до более чем 50 санаториев. Это одна из важнейших задач, определяющая качество услуг в области бальнеолечения и лечебного питья на территории курортов КМВ.Поэтому сейчас мы формируем отдельную инвестиционную программу общества, которая позволит решить данную задачу. Наши усилия в области развития КМВ направлены на популяризацию минеральных вод региона, развитие бальнеологии и продвижение курортов. Планируем нарастить ресурсную и производственную базу АО "Кавминкурортресурсы", наладить дистрибьюцию воды на территории страны при условии, конечно, сохранения контрольного пакета акций со стороны государства.Ведучи. Еще в 2013 году на территории Чеченской Республики была создана ОЭЗ. Это важный проект. Республика приложила большие усилия по развитию малого и среднего бизнеса, который расположен вдоль всей дороги к курорту. На сегодняшний день реализован первый этап развития: построены объекты инфраструктуры общей стоимостью 2,32 млрд рублей (горнолыжная трасса, кресельная канатная дорога, мобильная система искусственного снегообразования, система освещения склонов). В процессе реализации второго этапа были выявлены ряд проблем, которые могли поставить под вопрос дальнейшее развитие курорта и привести к его значительному удорожанию. Вместе с руководством Чеченской Республики провели большую работу, нашли резервы для оптимизации проекта, и считаем, что в случае утверждения правительством РФ предлагаемых изменений сможем полностью завершить проект в объеме, не превышающем уже выделенные средства бюджета.В 2019 году в соответствии с поручением президента Российской Федерации повторно создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Мамисон" в Северной Осетии."Мамисон" является одним из самых перспективных горнолыжных курортов туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа с точки зрения создания курорта мирового уровня. Это обусловлено географоклиматическими особенностями, а также высокой строительной готовностью инженерной инфраструктуры, построенной ранее в рамках ФЦП "Юг России". Минэкономразвития России совместно с республикой подготовлен детальный план реализации проекта. Правительство РФ поддержало наше предложение и включило в проект федерального бюджета необходимые средства для строительства двух очередей курорта в 2021-23 годах.Архыз и Эльбрус уже зарекомендовали себя в качестве точек притяжения для туристов из России и зарубежья. Разработаны комплексные мастер-планы по их дальнейшему развитию. Фокус работы направлен на расширение горнолыжной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию новых трасс, подъемников, системы искусственного снегообразования. Планируется продолжать работу в этом направлении, но с сохранением баланса между охраной окружающей среды и развитием туризма.Внимания требует взаимодействие с резидентами особых экономических зон, к сожалению, не все выполняют свои обязательства, что мешает курортам динамично развиваться и в целом достигать поставленных задач по развитию горнолыжного кластера СКФО. Минэкономразвития России активно работает над наведением порядка по этому направлению.Для комплексного развития горнолыжного кластера проводим работу по подбору стратегических партнеров, которые помогут раскрыть всесезонный потенциал курортов: это не только горные лыжи, но также пешие и конные прогулки, купание в горных озерах с чистейшей водой, а для любителей экстрима – катание на горных велосипедах, альпинизм и параглайдинг. По Архызу и Эльбрусу завершаем согласование необходимых объемов финансирования горнолыжной инфраструктуры. В случае утверждения этих предложений правительством РФ в России появятся два уникальных горнолыжных курорта мирового уровня. В настоящее время особое внимание уделяем развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, обладающих высокими конкурентными преимуществами на российском и мировом уровне, которые могут обеспечить роль драйвера туристического развития для всего Северного Кавказа. При этом сегодня коммунальная инфраструктура курортного региона практически исчерпала свои резервы. Это делает невозможным реализацию проектов развития. Ключевым инструментом в решении этих проблем, наряду с отраслевыми государственными программами, является реализуемая нами подпрограмма развития КМВ в составе госпрограммы развития СКФО. Сейчас в рамках этой подпрограммы реализуются мероприятия в Пятигорске и Кисловодске. Например, в Кисловодске в текущем году строятся три школы, два детских сада и четыре объекта благоустройства, с созданием пешеходных зон, отвечающих ожиданиям гостей города-курорта. На эти цели в 2020 году выделено 1,5 млрд рублей и столько же будет выделено в 2021 году.Для развития туристической инфраструктуры и привлечения любителей активного отдыха к 2023 году мы предложили реализовать проект Кавминводского велотерренкура, который свяжет общественные территории, достопримечательности Минеральных Вод. Трасса, проходящая по местам курортного региона, объединит пять гор и будет состоять из 41 остановочного пункта, оборудованных смотровыми площадками, нестационарными торговыми помещениями и навигацией. Соответствующие предложения Минэкономразвития также поддержаны правительством РФ и учтены в проекте бюджета 2021-23 годов.По инициативе крупного российского инвестора Сулеймана Керимова разработан мастер-план развития Дербента с привлечением консорциума международных специалистов. Это большой вклад и хороший пример для крупного бизнеса. На основе мастер-плана совместно с правительством Республики Дагестан подготовлен план развития города Дербента, который включает как развитие туристического потенциала, так и развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Мы видим развитие города Дербента как города для туристов и города для жителей. По оценкам, туристический поток может возрасти со 100 тысяч до 500 тысяч в год.Северо-Кавказский федеральный округ обладает значительным стратегическим, экономико-географическим и транзитным потенциалом. Аэропортовая сеть СКФО включает в себя 7 аэропортов, 4 из которых находятся под управлением группы компаний Новапорт (крупнейший оператор региональных аэропортов). Это Минеральные Воды, Владикавказ, Ставрополь, Нальчик. Теперь стоит задача реконструировать и модернизировать аэропорты Махачкала и Грозный.Одной из системных и острых проблем, препятствующих устойчивому социально-экономическому развитию субъектов Северо-Кавказского федерального округа, является вопрос обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры. В этой связи Минэкономразвития России прорабатывает предложения регионов по этапности и необходимым ресурсам для решения проблем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения населения этими услугами и достаточности инфраструктуры для реализации инвестпроектов. Помимо этого, в СКФО на протяжении многих лет существует проблема трехсменного обучения в общеобразовательных школах. Наряду с этим наблюдается также и самый большой в Российской Федерации естественный прирост населения (прежде всего за счет высокой рождаемости в Республике Дагестан, Республике Ингушетия и Чеченской Республике), и в связи с этим потребность в создании новых мест в образовательных учреждениях в ближайшие годы будет только возрастать.Этот вопрос мы с коллегами из Минпросвещения России проработали и в нацпроекте "Образование" предусмотрели финансирование на строительство необходимого количества школ для ликвидации трехсменного режима обучения на территории Республики Дагестан и не допущения повторного возникновения трехсменки в Республике Ингушетия. А вот в Чеченской Республике, несмотря на запланированные к строительству 26 школ к 2022 году, все еще возможен риск сохранения трехсменного обучения и мы над этим продолжаем работу.Кроме того, нами были найдены резервы внутри госпрограммы по развитию СКФО на строительство на территории Чеченской Республики двух специальных коррекционных школ.Хочу отдельно заметить, что мы помним трагические события, произошедшие 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане. Одной из своих задач видим комплексное и всестороннее развитие этого города, создание условий для воспитания молодого поколения, а также сохранение памяти об этой трагедии. По поручению президента РФ разработан план мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов Северной Осетии, содержащий в том числе мероприятия социально-экономического развития города Беслана - это строительство ряда важных объектов здравоохранения, культуры, образования, инфраструктуры. В рамках госпрограммы развития СКФО будем оказывать всевозможное содействие их реализации. Сейчас завершается процесс формирования федерального бюджета на 2021-2023 годы. Очень сложный период в условиях пандемии и снижения экономических показателей. В этой связи хочу выразить слова благодарности коллегам по правительству, которые с пониманием относятся к решению накопленных на Северном Кавказе проблем и особенно Антону Германовичу Силуанову и Михаилу Владимировичу Мишустину, которые поддержали наши основные предложения, хотя мы понимаем насколько это было непросто. <strong>— Действительно, объем проделанной работы и еще больше масштаб задач впечатляет. Как часто планируете бывать на Кавказе? </strong>— С учетом важности задачи раз в две недели <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov" target="_blank">Максим Геннадьевич Решетников</a> лично проводит оперативные совещания по проблемным вопросам развития Северного Кавказа. Определяем ключевые мероприятия для работы в каждом регионе, уровень необходимого взаимодействия с коллегами по правительству и практически каждую неделю и я, и руководители соответствующих департаментов работаем в регионах. Большая работа в субъектах на ближайший период спланирована и министром, и в правительстве Юрием Петровичем Трутневым. Свою работу синхронизируем и возможностями аппарата полпреда в СКФО, который под руководством Юрия Яковлевича Чайки очень активно работает над решением задач развития округа. Так что без внимания Кавказ не останется, главное, чтобы наши усилия привели к конкретным результатам для жителей регионов округа и всей России, которые смогут с удовольствием на Кавказе отдыхать и работать.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/minkavkaz-1577005440.html

https://ria.ru/20200831/kurorty-1576519863.html

https://ria.ru/20190514/1553454047.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575355912.html

https://realty.ria.ru/20200723/1574788256.html

https://ria.ru/20200220/1564994261.html

северный кавказ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный кавказ, михаил бабич, интервью, экономика