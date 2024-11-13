https://ria.ru/20241113/rossija-1983417826.html

Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие

Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие - РИА Новости, 13.11.2024

Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие

Россия готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику, заявил РИА Новости замдиректора Федеральной службы по... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T03:04

2024-11-13T03:04

2024-11-13T03:04

безопасность

технологии

россия

китай

михаил бабич

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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ДЖУХАЙ (КНР), 13 ноя - РИА Новости. Россия готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику, заявил РИА Новости замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич. Накануне в Джухае (КНР) открылся авиакосмический салон Airshow China 2024 "Мы стремимся к активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень. Это, в первую очередь, совместная разработка высокотехнологичной продукции военного назначения, создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН. И, если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия", - сказал Бабич. При этом он подчеркнул, что результаты боевого применения ряда российских образцов оружия и военной техники оказывают значительное влияние на их продвижение на мировой рынок. "Заметно возросло число обращений потенциальных заказчиков о поставке вооружений и военной техники, хорошо себя зарекомендовавших в боевых условиях и подтвердивших свои высокие тактико-технические характеристики. Кроме того, сегодня речь идет и об организации производств вооружений и военной техники на территории стран-партнеров", - сказал Бабич.

https://ria.ru/20241112/kitaj-1983255206.html

https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html

россия

китай

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, китай, михаил бабич, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)