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Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие - РИА Новости, 13.11.2024
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03:04 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/rossija-1983417826.html
Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие
Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие - РИА Новости, 13.11.2024
Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие
Россия готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику, заявил РИА Новости замдиректора Федеральной службы по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T03:04
2024-11-13T03:04
безопасность
технологии
россия
китай
михаил бабич
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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ДЖУХАЙ (КНР), 13 ноя - РИА Новости. Россия готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику, заявил РИА Новости замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич. Накануне в Джухае (КНР) открылся авиакосмический салон Airshow China 2024 "Мы стремимся к активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень. Это, в первую очередь, совместная разработка высокотехнологичной продукции военного назначения, создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН. И, если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия", - сказал Бабич. При этом он подчеркнул, что результаты боевого применения ряда российских образцов оружия и военной техники оказывают значительное влияние на их продвижение на мировой рынок. "Заметно возросло число обращений потенциальных заказчиков о поставке вооружений и военной техники, хорошо себя зарекомендовавших в боевых условиях и подтвердивших свои высокие тактико-технические характеристики. Кроме того, сегодня речь идет и об организации производств вооружений и военной техники на территории стран-партнеров", - сказал Бабич.
https://ria.ru/20241112/kitaj-1983255206.html
https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html
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безопасность, технологии, россия, китай, михаил бабич, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Безопасность, Технологии, Россия, Китай, Михаил Бабич, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие

Бабич: РФ готова предложить КНР производить оружие, проверенное в зоне СВО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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ДЖУХАЙ (КНР), 13 ноя - РИА Новости. Россия готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику, заявил РИА Новости замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич.
Накануне в Джухае (КНР) открылся авиакосмический салон Airshow China 2024
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"Мы стремимся к активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень. Это, в первую очередь, совместная разработка высокотехнологичной продукции военного назначения, создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН. И, если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия", - сказал Бабич.
При этом он подчеркнул, что результаты боевого применения ряда российских образцов оружия и военной техники оказывают значительное влияние на их продвижение на мировой рынок.
"Заметно возросло число обращений потенциальных заказчиков о поставке вооружений и военной техники, хорошо себя зарекомендовавших в боевых условиях и подтвердивших свои высокие тактико-технические характеристики. Кроме того, сегодня речь идет и об организации производств вооружений и военной техники на территории стран-партнеров", - сказал Бабич.
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БезопасностьТехнологииРоссияКитайМихаил БабичФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
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