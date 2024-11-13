https://ria.ru/20241113/rossija-1983417826.html
Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие
Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие - РИА Новости, 13.11.2024
Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие
Россия готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику, заявил РИА Новости замдиректора Федеральной службы по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T03:04
2024-11-13T03:04
2024-11-13T03:04
безопасность
технологии
россия
китай
михаил бабич
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
ДЖУХАЙ (КНР), 13 ноя - РИА Новости. Россия готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику, заявил РИА Новости замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич. Накануне в Джухае (КНР) открылся авиакосмический салон Airshow China 2024 "Мы стремимся к активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень. Это, в первую очередь, совместная разработка высокотехнологичной продукции военного назначения, создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН. И, если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия", - сказал Бабич. При этом он подчеркнул, что результаты боевого применения ряда российских образцов оружия и военной техники оказывают значительное влияние на их продвижение на мировой рынок. "Заметно возросло число обращений потенциальных заказчиков о поставке вооружений и военной техники, хорошо себя зарекомендовавших в боевых условиях и подтвердивших свои высокие тактико-технические характеристики. Кроме того, сегодня речь идет и об организации производств вооружений и военной техники на территории стран-партнеров", - сказал Бабич.
https://ria.ru/20241112/kitaj-1983255206.html
https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981974497.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, китай, михаил бабич, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Безопасность, Технологии, Россия, Китай, Михаил Бабич, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Россия выразила готовность предложить Китаю совместно производить оружие
Бабич: РФ готова предложить КНР производить оружие, проверенное в зоне СВО
ДЖУХАЙ (КНР), 13 ноя - РИА Новости. Россия готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику, заявил РИА Новости замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Бабич.
Накануне в Джухае (КНР) открылся авиакосмический салон Airshow China 2024
"Мы стремимся к активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень. Это, в первую очередь, совместная разработка высокотехнологичной продукции военного назначения, создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН. И, если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия", - сказал Бабич.
При этом он подчеркнул, что результаты боевого применения ряда российских образцов оружия и военной техники оказывают значительное влияние на их продвижение на мировой рынок.
"Заметно возросло число обращений потенциальных заказчиков о поставке вооружений и военной техники, хорошо себя зарекомендовавших в боевых условиях и подтвердивших свои высокие тактико-технические характеристики. Кроме того, сегодня речь идет и об организации производств вооружений и военной техники на территории стран-партнеров", - сказал Бабич.