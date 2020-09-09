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В России официально ликвидировали Минкавказ
Министерство по делам Северного Кавказа России официально ликвидировано, а развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализация госпрограммы... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:47
2020-09-09T23:20
россия
сергей чеботарев
северный кавказ
михаил бабич
михаил мишустин
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Министерство по делам <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> России официально ликвидировано, а развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализация госпрограммы перешли в ведение Минэкономразвития, сообщается на сайте этого министерства.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Позднее премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> назначил экс-главу министерства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHebotarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Чеботарева</a> заместителем министра экономического развития. Таким образом, вместо 22 министерств осталось 21.Отмечается, что данное направление курирует первый заместитель министра экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Babich/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Бабич</a>, который с февраля этого года провел встречи с главами Северо-Кавказских регионов. Итогом этих встреч стала корректировка планов в части социально-экономического развития макрорегиона, индустрии туризма и инвестполитики. Наряду с этим были выявлены и определены дополнительные точки роста.Уточняется, что госпрограмма уже частично скорректирована, изменения коснулись перераспределения средств внутри программы, также было принято решение о реорганизации институтов развития СКФО.
россия
северный кавказ
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россия, сергей чеботарев, северный кавказ, михаил бабич, михаил мишустин, политика

В России официально ликвидировали Минкавказ

18:47 09.09.2020 (обновлено: 23:20 09.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМинистр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министерство по делам Северного Кавказа России официально ликвидировано, а развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализация госпрограммы перешли в ведение Минэкономразвития, сообщается на сайте этого министерства.
Ранее президент России Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин назначил экс-главу министерства Сергея Чеботарева заместителем министра экономического развития. Таким образом, вместо 22 министерств осталось 21.

"Министерство по делам Северного Кавказа России официально ликвидировано. Министерство экономического развития России в полном объеме продолжает работу по развитию Северо-Кавказского федерального округа и реализацию соответствующей государственной программы, рассчитанной до 2025 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное направление курирует первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, который с февраля этого года провел встречи с главами Северо-Кавказских регионов. Итогом этих встреч стала корректировка планов в части социально-экономического развития макрорегиона, индустрии туризма и инвестполитики. Наряду с этим были выявлены и определены дополнительные точки роста.

"За это время была проведена большая работа по анализу текущего состояния развития регионов СКФО, выявлены системные проблемы и подходы к их решению, синхронизированы действия региональных властей и министерства по обеспечению исполнения мероприятий госпрограммы социально-экономического развития СКФО, что особенно важно в текущих социально-экономических условиях. Минэкономразвития будет уделять пристальное внимание вопросам развития округа, развития инфраструктуры, привлечения инвестиций, повышения уровня жизни жителей округа", — приводятся слова Бабича в сообщении.

Уточняется, что госпрограмма уже частично скорректирована, изменения коснулись перераспределения средств внутри программы, также было принято решение о реорганизации институтов развития СКФО.
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РоссияСергей ЧеботаревСеверный КавказМихаил БабичМихаил МишустинПолитика
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