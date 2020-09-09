https://ria.ru/20200909/ministerstvo-1577004019.html

В России официально ликвидировали Минкавказ

Министерство по делам Северного Кавказа России официально ликвидировано, а развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализация госпрограммы... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:47

2020-09-09T18:47

2020-09-09T23:20

россия

сергей чеботарев

северный кавказ

михаил бабич

михаил мишустин

политика

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Министерство по делам <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> России официально ликвидировано, а развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализация госпрограммы перешли в ведение Минэкономразвития, сообщается на сайте этого министерства.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Позднее премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> назначил экс-главу министерства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHebotarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Чеботарева</a> заместителем министра экономического развития. Таким образом, вместо 22 министерств осталось 21.Отмечается, что данное направление курирует первый заместитель министра экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Babich/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Бабич</a>, который с февраля этого года провел встречи с главами Северо-Кавказских регионов. Итогом этих встреч стала корректировка планов в части социально-экономического развития макрорегиона, индустрии туризма и инвестполитики. Наряду с этим были выявлены и определены дополнительные точки роста.Уточняется, что госпрограмма уже частично скорректирована, изменения коснулись перераспределения средств внутри программы, также было принято решение о реорганизации институтов развития СКФО.

россия

северный кавказ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей чеботарев, северный кавказ, михаил бабич, михаил мишустин, политика