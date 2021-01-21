https://ria.ru/20210121/babich-1594035959.html
Путин назначил экс-посла в Белоруссии Бабича замглавы ФСВТС
Путин назначил экс-посла в Белоруссии Бабича замглавы ФСВТС
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-посла РФ в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича замглавы федеральной... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:44
2021-01-21T16:44
2021-01-21T16:48
михаил бабич
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-посла РФ в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича замглавы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в документе.Другим указом Путин присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.
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михаил бабич, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), владимир путин, белоруссия, политика