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Путин назначил экс-посла в Белоруссии Бабича замглавы ФСВТС
Путин назначил экс-посла в Белоруссии Бабича замглавы ФСВТС
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-посла РФ в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича замглавы федеральной... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:44
2021-01-21T16:48
михаил бабич
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-посла РФ в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича замглавы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации."Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в документе.Другим указом Путин присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.
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михаил бабич, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), владимир путин, белоруссия, политика

Путин назначил экс-посла в Белоруссии Бабича замглавы ФСВТС

16:44 21.01.2021 (обновлено: 16:48 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Роман ВладимировМихаил Бабич
Михаил Бабич - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-посла РФ в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича замглавы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в документе.
Другим указом Путин присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.
Генеральный директор АО Федеральная пассажирская компания Петр Иванов на Международной выставке Транспорт России. 20 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 11:56
Топ-менеджер "дочек" РЖД назначен замглавы ФАС
 
Михаил БабичФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Владимир ПутинБелоруссияПолитика
 
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