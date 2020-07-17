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Распространение нового коронавируса
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Россия готова делиться с партнерами по ЕАЭС опытом борьбы с COVID-19
Россия готова делиться с коллегами по ЕАЭС опытом борьбы с пандемией коронавируса и планирует механизмы взаимодействия в рамках "пятерки", заявил... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:02
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РИА Новости
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353
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Россия готова делиться с партнерами по ЕАЭС опытом борьбы с COVID-19

16:02 17.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске
МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Россия готова делиться с коллегами по ЕАЭС опытом борьбы с пандемией коронавируса и планирует механизмы взаимодействия в рамках "пятерки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
Это первая очная встреча премьеров после длительного перерыва из-за пандемии COVID-19.
"В практически плане Россия готова делиться опытом борьбы с пандемией, мы активно помогаем нашим партнерам и планируем механизмы взаимодействия в рамках "пятерки". В частности, речь идет о повышении квалификации медицинских работников и санитарно-эпидемиологических работников, продолжим также передавать тест-системы для диагностики коронавируса, реагенты и приборы бесконтактного изменения температуры тела", - сказал Мишустин в ходе совещания.
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Заседание в узком составе, которое ему предшествовало, продолжалось 4 часа вместо запланированных двух. Мишустин также поблагодарил белорусских коллег за организацию очной встречи межправсовета ЕАЭС.
"Это, конечно, свидетельство еще и того, что коронавирусная инфекция, с которой столкнулись все наши страны, идет постепенно на спад, но борьба с ней продолжается, с ее распространением, и, конечно, требует объединения наших усилий", - отметил глава российского правительства.
По его словам, важным в это связи является принятие комплексного плана, который нацелен на предотвращение распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний на территориях государств союза. "В это непростое время ЕАЭС доказал свою способность оперативно реагировать на новые вызовы", - подчеркнул Мишустин.
В расширенном заседании Евразийского межправительственного совета от российской стороны участвуют зампред правительства РФ Алексей Оверчук, посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, заместитель министра иностранных дел Александр Панкин и другие.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ОверчукКоронавирусыЕвразийский экономический союзМихаил МишустинДенис МантуровБелоруссияКиргизияАрменияЭкономика
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