Россия готова делиться с партнерами по ЕАЭС опытом борьбы с COVID-19

МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Россия готова делиться с коллегами по Россия готова делиться с коллегами по ЕАЭС опытом борьбы с пандемией коронавируса и планирует механизмы взаимодействия в рамках "пятерки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Белоруссия, Казахстан и Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения Киргизия . В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.

Это первая очная встреча премьеров после длительного перерыва из-за пандемии COVID-19.

"В практически плане Россия готова делиться опытом борьбы с пандемией, мы активно помогаем нашим партнерам и планируем механизмы взаимодействия в рамках "пятерки". В частности, речь идет о повышении квалификации медицинских работников и санитарно-эпидемиологических работников, продолжим также передавать тест-системы для диагностики коронавируса, реагенты и приборы бесконтактного изменения температуры тела", - сказал Мишустин в ходе совещания.

Заседание в узком составе, которое ему предшествовало, продолжалось 4 часа вместо запланированных двух. Мишустин также поблагодарил белорусских коллег за организацию очной встречи межправсовета ЕАЭС.

"Это, конечно, свидетельство еще и того, что коронавирусная инфекция, с которой столкнулись все наши страны, идет постепенно на спад, но борьба с ней продолжается, с ее распространением, и, конечно, требует объединения наших усилий", - отметил глава российского правительства.

По его словам, важным в это связи является принятие комплексного плана, который нацелен на предотвращение распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний на территориях государств союза. "В это непростое время ЕАЭС доказал свою способность оперативно реагировать на новые вызовы", - подчеркнул Мишустин.