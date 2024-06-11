Рейтинг@Mail.ru
Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/zvaniya-1952298085.html
Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях
Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях - РИА Новости, 11.06.2024
Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях
Сразу два заместителя директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) повышены в звании: Михаил Бабич стал генерал-лейтенантом,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:31
2024-06-11T23:31
россия
михаил бабич
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
госдума рф
единая россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151876/92/1518769232_0:506:3264:2342_1920x0_80_0_0_29ac1075da5f7bcea6f0a9cca47da882.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сразу два заместителя директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) повышены в звании: Михаил Бабич стал генерал-лейтенантом, Рамиль Сайфутдинов - генерал-майором, следует из указа президента РФ. По данным из открытых источников, Бабич с 1986 по 1995 годы служил в советской и российской армии, с 2003 по 2011 годы был депутатом Госдумы от "Единой России", позднее семь лет был председателем президента в Приволжском федеральном округе. Данные про Сайфутдинова в открытых источниках отсутствуют.
https://ria.ru/20240611/zvanie-1952294946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151876/92/1518769232_0:441:3264:2889_1920x0_80_0_0_e30e59f57622acef3fd31b644f584700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил бабич, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), госдума рф, единая россия, безопасность
Россия, Михаил Бабич, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Госдума РФ, Единая Россия, Безопасность
Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях

Двух замдиректора ФСВТС Бабича и Сайфутдинова повысили в воинских званиях

© РИА Новости / Роман ВладимировМихаил Бабич
Михаил Бабич - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Роман Владимиров
Михаил Бабич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сразу два заместителя директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) повышены в звании: Михаил Бабич стал генерал-лейтенантом, Рамиль Сайфутдинов - генерал-майором, следует из указа президента РФ.
По данным из открытых источников, Бабич с 1986 по 1995 годы служил в советской и российской армии, с 2003 по 2011 годы был депутатом Госдумы от "Единой России", позднее семь лет был председателем президента в Приволжском федеральном округе.
Данные про Сайфутдинова в открытых источниках отсутствуют.
Василий Трушин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Путин присвоил звание генерала-полковника двум военнослужащим ВС России
Вчера, 22:44
 
РоссияМихаил БабичФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Госдума РФЕдиная РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала