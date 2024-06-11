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Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях
Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях - РИА Новости, 11.06.2024
Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях
Сразу два заместителя директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) повышены в звании: Михаил Бабич стал генерал-лейтенантом,... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:31
2024-06-11T23:31
2024-06-11T23:31
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михаил бабич
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
госдума рф
единая россия
безопасность
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сразу два заместителя директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) повышены в звании: Михаил Бабич стал генерал-лейтенантом, Рамиль Сайфутдинов - генерал-майором, следует из указа президента РФ. По данным из открытых источников, Бабич с 1986 по 1995 годы служил в советской и российской армии, с 2003 по 2011 годы был депутатом Госдумы от "Единой России", позднее семь лет был председателем президента в Приволжском федеральном округе. Данные про Сайфутдинова в открытых источниках отсутствуют.
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россия, михаил бабич, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), госдума рф, единая россия, безопасность
Россия, Михаил Бабич, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Госдума РФ, Единая Россия, Безопасность
Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях
Двух замдиректора ФСВТС Бабича и Сайфутдинова повысили в воинских званиях