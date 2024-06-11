https://ria.ru/20240611/zvaniya-1952298085.html

Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях

Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях - РИА Новости, 11.06.2024

Двух замдиректора ФСВТС повысили в воинских званиях

Сразу два заместителя директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) повышены в звании: Михаил Бабич стал генерал-лейтенантом,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T23:31

2024-06-11T23:31

2024-06-11T23:31

россия

михаил бабич

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

госдума рф

единая россия

безопасность

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сразу два заместителя директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) повышены в звании: Михаил Бабич стал генерал-лейтенантом, Рамиль Сайфутдинов - генерал-майором, следует из указа президента РФ. По данным из открытых источников, Бабич с 1986 по 1995 годы служил в советской и российской армии, с 2003 по 2011 годы был депутатом Госдумы от "Единой России", позднее семь лет был председателем президента в Приволжском федеральном округе. Данные про Сайфутдинова в открытых источниках отсутствуют.

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россия, михаил бабич, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), госдума рф, единая россия, безопасность