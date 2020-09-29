https://ria.ru/20200929/kavkaz-1577927935.html

Эльбрус и Архыз превратят в горнолыжные курорты мирового уровня

Разработаны комплексные мастер-планы развития курортов Эльбрус и Архыз, завершается согласование объемов финансирования, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:37

2020-09-29T11:37

2020-09-29T11:37

туризм

архыз

туризм

эльбрус

новости - туризм

михаил бабич

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Разработаны комплексные мастер-планы развития курортов Эльбрус и Архыз, завершается согласование объемов финансирования, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич."Архыз и Эльбрус уже зарекомендовали себя в качестве точек притяжения для туристов из России и зарубежья. Разработаны комплексные мастер-планы по их дальнейшему развитию. Фокус работы направлен на расширение горнолыжной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию новых трасс, подъемников, системы искусственного снегообразования. Планируется продолжать работу в этом направлении, но с сохранением баланса между охраной окружающей среды и развитием туризма", — сказал он.По его словам, по Архызу и Эльбрусу завершается согласование необходимых объемов финансирования горнолыжной инфраструктуры. В случае утверждения этих предложений правительством РФ в России появятся два горнолыжных курорта мирового уровня."Там также будут пешие и конные прогулки, купание в горных озерах с чистейшей водой, а для любителей экстрима – катание на горных велосипедах, альпинизм и параглайдинг", — рассказал Бабич.

https://ria.ru/20200811/1575034750.html

архыз

эльбрус

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архыз, туризм, эльбрус, новости - туризм, михаил бабич