https://ria.ru/20200929/kavkaz-1577927935.html
Эльбрус и Архыз превратят в горнолыжные курорты мирового уровня
Разработаны комплексные мастер-планы развития курортов Эльбрус и Архыз, завершается согласование объемов финансирования, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:37
2020-09-29T11:37
2020-09-29T11:37
туризм
архыз
туризм
эльбрус
новости - туризм
михаил бабич
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Разработаны комплексные мастер-планы развития курортов Эльбрус и Архыз, завершается согласование объемов финансирования, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич."Архыз и Эльбрус уже зарекомендовали себя в качестве точек притяжения для туристов из России и зарубежья. Разработаны комплексные мастер-планы по их дальнейшему развитию. Фокус работы направлен на расширение горнолыжной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию новых трасс, подъемников, системы искусственного снегообразования. Планируется продолжать работу в этом направлении, но с сохранением баланса между охраной окружающей среды и развитием туризма", — сказал он.По его словам, по Архызу и Эльбрусу завершается согласование необходимых объемов финансирования горнолыжной инфраструктуры. В случае утверждения этих предложений правительством РФ в России появятся два горнолыжных курорта мирового уровня."Там также будут пешие и конные прогулки, купание в горных озерах с чистейшей водой, а для любителей экстрима – катание на горных велосипедах, альпинизм и параглайдинг", — рассказал Бабич.
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архыз, туризм, эльбрус, новости - туризм, михаил бабич
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Разработаны комплексные мастер-планы развития курортов Эльбрус и Архыз, завершается согласование объемов финансирования, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.
"Архыз и Эльбрус уже зарекомендовали себя в качестве точек притяжения для туристов из России и зарубежья. Разработаны комплексные мастер-планы по их дальнейшему развитию. Фокус работы направлен на расширение горнолыжной инфраструктуры, ввод в эксплуатацию новых трасс, подъемников, системы искусственного снегообразования. Планируется продолжать работу в этом направлении, но с сохранением баланса между охраной окружающей среды и развитием туризма", — сказал он.
По его словам, по Архызу и Эльбрусу завершается согласование необходимых объемов финансирования горнолыжной инфраструктуры. В случае утверждения этих предложений правительством РФ в России появятся два горнолыжных курорта мирового уровня.
"Там также будут пешие и конные прогулки, купание в горных озерах с чистейшей водой, а для любителей экстрима – катание на горных велосипедах, альпинизм и параглайдинг", — рассказал Бабич.