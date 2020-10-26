https://ria.ru/20201026/peskov-1581561898.html
Песков ответил на вопрос о "плане" урегулирования ситуации в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения, что первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич якобы будет... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:03
2020-10-26T13:03
2020-10-26T13:03
михаил бабич
дмитрий песков
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> опроверг сообщения, что первый заместитель министра экономического развития России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Babich/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Бабич</a> якобы будет куратором "плана" по урегулированию ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее СМИ сообщали, что Бабич может стать куратором "плана" урегулирования ситуации в республике."Нет, я не могу это подтвердить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, подтверждают ли эту информацию в Кремле.
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581377076.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил бабич, дмитрий песков, белоруссия, политика