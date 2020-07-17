Андрей Иванов будет курировать инвестиционные проекты в Минэкономразвития

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Андрей Иванов, назначенный первым заместителем главы Минэкономразвития РФ, на этом посту будет курировать крупные инвестиционные проекты и реализацию механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений, сообщается на сайте министерства.
Иванов перешел на новую должность с поста замминистра финансов. Таким образом, у главы Минэкономразвития Максима Решетникова теперь два первых заместителя - Иванов получил должность первого замминистра наравне с Михаилом Бабичем.
"На новом посту Андрей Иванов будет курировать крупные инвестиционные проекты и реализацию механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений", - говорится в сообщении.
Иванов родился 23 ноября 1975 года в городе Дудинка Красноярского края, в 1997 году окончил Красноярский государственный университет. Проработав четыре года в администрации Красноярского края, в 2004 году ушел на должность вице-президента "Сибирского машиностроительного холдинга". В 2008 году начал работу в Минфине на должности заместителя директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики, в январе 2011 года был назначен директором департамента бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и ЧГП.
В июне 2012 года Иванов перешел на должность замглавы Минфина. В ведомстве министра финансов Антона Силуанова Иванов отвечал за сферу бюджетной политики в отраслях экономики, инвестиционной политики, инфраструктурных проектов и инноваций.