Андрей Иванов будет курировать инвестиционные проекты в Минэкономразвития

Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития ответило на сообщения о резком падении доходов россиян

"На новом посту Андрей Иванов будет курировать крупные инвестиционные проекты и реализацию механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений", - говорится в сообщении.