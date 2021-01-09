https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html

Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2021 годах

Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2021 годах

9 января самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). По словам капитана корабля береговой... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T15:08

2021-01-09T15:08

2021-01-09T15:16

крушение индонезийского boeing 737-500

крушение пассажирского самолета в пакистане

иван кожедуб

крушение украинского самолета в иране

крушение самолета в алма-ате

пожар на самолете в шереметьево

boeing 737-800

lion air

суматра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572191425_0:299:3107:2047_1920x0_80_0_0_d40f791836546f8d33b9c1e1b05e5534.jpg

20219 января самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). По словам капитана корабля береговой охраны, в воде нашли обломки лайнера и тела пассажиров. По данным портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 мск). Это произошло через четыре минуты после того, как самолет вылетел из аэропорта Джакарты. Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты. Самолет направлялся из Джакарты в Понтианак. На борту находились более 50 пассажиров.202025 сентября военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение возле города Чугуев в Харьковской области Украины во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По официальным данным, погибли 26 человек.7 августа в индийском городе Кожикоде совершил жесткую посадку самолет Boeing-737 авиакомпании Air India, совершавший рейс из Дубая. На борту находились 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и пять членов экипажа. В результате крушения кабина пилотов и передняя часть самолета были полностью разрушены. Погибли 18 человек, включая двух членов экипажа, более 140 человек получили травмы. 22 мая самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. При первой попытке приземления самолет не выпустил шасси и трижды коснулся взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждению его двигателей. В результате катастрофы погибли 97 находившихся на борту человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал, от полученных травм в больнице скончалась одна девочка. 5 февраля самолет Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены. 8 января выполнявший рейс в Киев (Украина) Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Иранские власти сначала заявляли, что лайнер загорелся и упал из-за технических неполадок с двигателем. Но 11 января Генштаб иранских Вооруженных сил признал, что самолет по ошибке сбили силы ПВО: он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно – за крылатую ракету. 2 января самолет Ан-12 потерпел крушение через пять минут после взлета из аэропорта города Эль-Генейна в провинции Западный Дарфур в Судане. Суданские военные заявили о гибели 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, в их числе четверо детей. 201927 декабря в Алма-Ате (Казахстан) рейс Z2100 авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан в 7.22 (4.22 мск) при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. На борту самолета было 98 человек, включая пять членов экипажа. В результате крушения самолета 12 человек погибли и 49 пострадали.10 декабря был признан разбившимся чилийский военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" с 38 людьми на борту. Военный самолет, перевозивший персонал для обслуживания нефтепровода, вылетел с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге страны, на авиабазу в Антарктике 9 декабря в 16:55 по местному времени (22:55 мск). На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. После взлета связь с экипажем была прервана.24 ноября в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee потерпел крушение через три минуты после взлета. Погибли как минимум 29 человек.3 июня в Индии в северо-восточном штате Ассам с радаров пропал военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС страны, на борту которого находились 13 человек. Воздушное судно направлялось на армейский аэродром в соседнем штате Аруначал-Прадеш, однако спустя полчаса после вылета самолет перестал выходить на связь с диспетчерами. Через несколько дней обломки разбившегося борта были найдены на склоне одной из гор в 16 километрах к северу от населенного пункта Липо. В авиакатастрофе выжить не удалось никому.5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам. 10 марта самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – представители 35 стран, в том числе трое россиян.9 марта в Колумбии разбился самолет DC-3, принадлежавший авиакомпании Laser и совершавший рейс между городами Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и Вильявисенсио. Погибли все 12 человек, находившиеся на борту.14 января в пригороде Тегерана рядом с городом Карадж в Иране разбился грузовой самолет Boeing 707, принадлежавший армии Ирана, он летел из Бишкека (Киргизия) в караджский аэропорт "Пайам", но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх". Пилот не справился с управлением при посадке, выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район, где в тот момент не оказалось жителей, после чего загорелся. На борту были командир и 15 членов экипажа – все граждане Ирана. Выжил один человек, 15 погибли. Разбившийся самолет перевозил на борту 30 тонн мяса из Киргизии в Иран. 201820 декабря потерпел крушение транспортный самолет Ан-26 авиакомпании GomAir в 40 километрах от международного аэропорта Нджили (Киншаса, Демократическая республика Конго). Воздушное судно зафрахтовала Национальная независимая избирательная комиссия, чтобы перевезти оборудование для проведения выборов. На его борту находились 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством. Все они погибли.29 октября пассажирский лайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты (Индонезия) на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы. На его борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

суматра

харьковская область

киншаса (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение индонезийского boeing 737-500, крушение пассажирского самолета в пакистане, иван кожедуб , крушение украинского самолета в иране, крушение самолета в алма-ате, пожар на самолете в шереметьево, boeing 737-800, lion air, суматра, sukhoi superjet, ан-12, аэрофлот, ethiopian airlines, харьковская область, киншаса (город), справки, в мире