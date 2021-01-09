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В Индонезии разбился самолет Boeing 737
В Индонезии разбился самолет Boeing 737
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T14:22
2021-01-09T14:22
2021-01-09T14:40
крушение индонезийского boeing 737-500
индонезия
в мире
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение.По словам капитана корабля береговой охраны, в воде нашли обломки лайнера и тела пассажиров.По данным портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 мск). Это произошло через четыре минуты после того, как самолет вылетел из аэропорта Джакарты. Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты. Самолет направлялся из Джакарты в Понтианак. На борту находились более 50 пассажиров.
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крушение индонезийского boeing 737-500, индонезия, в мире