https://ria.ru/20200922/dtp-1577593256.html

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году

22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края в результате ДТП опрокинулся автобус. Все находившиеся в автобусе 45 человек получили травмы различной степени... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:42

2020-09-22T12:42

2020-09-22T12:42

справки

происшествия

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22 сентября в Ульчском районе Хабаровского края в результате ДТП <a href="https://ria.ru/20200922/avtobus-1577581196.html" target="_blank">опрокинулся автобус</a>. Все находившиеся в автобусе <a href="https://ria.ru/20200922/avtobus-1577583762.html" target="_blank">45 человек</a> получили травмы различной степени тяжести. Пятнадцать человек были <a href="https://ria.ru/20200922/dtp-1577583871.html" target="_blank">госпитализированы</a>.13 сентября на 142-м километре трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области рейсовый автобус "Тверь-Конаково-Тверь" врезался в остановившийся перед пешеходным переходом грузовик. В автобусе на момент ДТП находились 16 пассажиров и водитель. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них пятеро детей. 30 августа на федеральной автодороге "Астрахань-Махачкала" на территории Тарумовского района Дагестана во время движения от прицепа "Камаза" отлетело колесо, оно столкнулось с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадали 17 человек. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону, ДТП стало возможным из-за плохой работы лиц, ответственных за <a href="https://ria.ru/20200830/dtp-1576488029.html" target="_blank">техническую исправность</a> транспортного средства, которое выходит на линию. 23 августа в Москве на 25-м километре Калужского шоссе автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадали 16 человек, среди которых три ребенка. Как написал <a href="http://ria.ru/organization_Departament_transporta_g_Moskvy/" target="_blank" data-auto="true">Дептранс</a> Москвы в Telegram, по предварительной информации, <a href="https://ria.ru/20200823/avtobus-1576208168.html" target="_blank">у самосвала отказали тормоза</a>, после чего он столкнулся с автобусом. 1 августа в Ленинском районе Севастополя автомобиль Mercedes совершил столкновение с автобусом. В ДТП пострадали 14 человек, из них шестеро детей.6 июня на трассе "Кавказ" в Сунженском районе Ингушетии произошло столкновение двух автобусов. В результате ДТП <a href="https://ria.ru/20200606/1572573157.html" target="_blank">пострадали 19 человек</a>, шестеро были госпитализированы. Оба автобуса <a href="https://ria.ru/20200606/1572573344.html" target="_blank">развозили рабочих</a> яблочного сада. 23 марта в Ростове-на-Дону в районе улицы Стачки и переулка Виражный <a href="https://ria.ru/20200323/1569034062.html" target="_blank">столкнулись два автобуса</a>. Пострадали 13 человек. 22 марта на 566-м километре автодороги Р-22 "Москва-Волгоград" в Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП, когда пытались избежать столкновения. Погибли два человека, <a href="https://ria.ru/20200322/1568968587.html" target="_blank">пострадали 17</a>.29 февраля на 24-м километре автодороги Саранск – Ульяновск автобус Higer футбольного клуба "Нефтяник" съехал с трассы и опрокинулся. <a href="https://ria.ru/20200229/1565361048.html" target="_blank">Пострадали 10 человек</a>, в том числе девять детей.15 февраля на федеральной автодороге Р-22 в районе населенного пункта Аршань-Зельмень в Калмыкии столкнулись два автобуса, следовавшие по маршрутам Москва – Элиста и Москва – Хасавюрт, а также грузовик КамАЗ. <a href="https://ria.ru/20200215/1564820886.html" target="_blank">Пострадали 11 человек</a>. 9 февраля на 60-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск" в Кемеровской области рейсовый автобус столкнулся <a href="https://ria.ru/20200209/1564454368.html" target="_blank">лоб в лоб</a> с грузовиком. <a href="https://ria.ru/20200209/1564465662.html" target="_blank">Погибли два человека</a>, пострадали 38 человек. 30 января на автодороге "Колыма" в Оймяконском районе Якутии <a href="https://ria.ru/20200130/1564044018.html" target="_blank">опрокинулся автобус</a> с вахтовиками. Пострадали 16 человек.29 января на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в Ростовской области столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, грузовой автомобиль Scania, минивэн Mercedes Viano и легковой Reno. <a href="https://ria.ru/20200129/1564005171.html" target="_blank">Погибли два человека</a>, 10 пострадало.26 января на 414-м километре автодороги М-7 "Волга" в Пермском крае <a href="https://ria.ru/20200126/1563882925.html" target="_blank">столкнулись</a> два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек. 24 января на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская в Ярославле произошло столкновение двух автобусов и автомобиля. <a href="https://ria.ru/20200124/1563813283.html" target="_blank">Погиб один человек</a>, пострадали 16. 16 января на 114-м километре автодороги "Карсун – Ростислаевка" в Карсунском районе Ульяновской области произошло ДТП. Из-за сильного <a href="https://ria.ru/20200116/1563477856.html" target="_blank">гололеда</a> автобус "ПАЗ" опрокинулся в кювет. <a href="https://ria.ru/20200116/1563481212.html" target="_blank">Пострадали 14 человек</a>. 10 января на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Пермском крае произошло столкновение столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. <a href="https://ria.ru/20200111/1563280642.html" target="_blank">Пострадали 12 человек</a>, шестеро из которых – дети. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, происшествия