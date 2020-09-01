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Биография Михаила Фрадкова
Директор Российского института стратегических исследований Михаил Ефимович Фрадков родился 1 сентября 1950 года в селе Курумоч Красноярского района Куйбышевской РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:37
2020-09-01T03:37
россия
михаил фрадков
справки
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Директор Российского института стратегических исследований Михаил Ефимович Фрадков <a href="http://www.hrono.info/biograf/bio_f/fradkov_me.php" target="_blank">родился 1 сентября 1950 года</a> в селе Курумоч Красноярского района Куйбышевской области (ныне Волжского района Самарской области).В 1972 году <a href="http://archive.government.ru/special/persons/90/" target="_blank">окончил</a> Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "Станкин"), в 1981 году – Всесоюзную академию внешней торговли. Кандидат экономических наук.С 1973 года работал в аппарате экономического советника посольства СССР в Индии. <br>С 1975 года трудился на руководящих должностях в системе Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям (ГКЭС) и Министерства внешних экономических связей СССР.С 1991 года – старший советник постпредства РФ при ООН и других международных организаций в Женеве.С 1992 года – заместитель министра, с 1993 года – первый заместитель министра внешних экономических связей РФ.С 1997 года по март 1998 года – министр внешних экономических связей РФ.В 1998-1999 годах – председатель Совета директоров, генеральный директор Открытого страхового акционерного общества "Ингосстрах". В мае 1999 года был <a href="https://ria.ru/politics/20160922/1477648669.html" target="_blank">назначен</a> министром торговли РФ.С мая 2000 года – первый заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.В марте 2001 года возглавил Федеральную службу налоговой полиции.С мая 2003 года – постоянный представитель Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе в ранге министра Российской Федерации.С 2004 по 2007 год – председатель правительства Российской Федерации. В 2007-2016 годах – директор Службы внешней разведки Российской Федерации.С 2017 года – директор Российского института стратегических исследований, председатель Совета директоров АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".<a href="https://riss.ru/author/fradkov/" target="_blank">Фрадков</a> имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Также награжден орденами Почета, "За военные заслуги", Александра Невского, Святого Георгия IV степени, <a href="https://ria.ru/politics/20161005/1478549553.html" target="_blank">медалями</a>.Владеет английским и испанским языками.Женат, у него двое сыновей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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россия, михаил фрадков, справки

Биография Михаила Фрадкова

03:37 01.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкМихаил Фрадков
Михаил Фрадков
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Директор Российского института стратегических исследований Михаил Ефимович Фрадков родился 1 сентября 1950 года в селе Курумоч Красноярского района Куйбышевской области (ныне Волжского района Самарской области).
В 1972 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет "Станкин"), в 1981 году – Всесоюзную академию внешней торговли. Кандидат экономических наук.
С 1973 года работал в аппарате экономического советника посольства СССР в Индии.
С 1975 года трудился на руководящих должностях в системе Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям (ГКЭС) и Министерства внешних экономических связей СССР.
С 1991 года – старший советник постпредства РФ при ООН и других международных организаций в Женеве.
С 1992 года – заместитель министра, с 1993 года – первый заместитель министра внешних экономических связей РФ.
С 1997 года по март 1998 года – министр внешних экономических связей РФ.
В 1998-1999 годах – председатель Совета директоров, генеральный директор Открытого страхового акционерного общества "Ингосстрах".
В мае 1999 года был назначен министром торговли РФ.
С мая 2000 года – первый заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.
В марте 2001 года возглавил Федеральную службу налоговой полиции.
С мая 2003 года – постоянный представитель Российской Федерации при Европейских сообществах в Брюсселе в ранге министра Российской Федерации.
С 2004 по 2007 год – председатель правительства Российской Федерации.
В 2007-2016 годах – директор Службы внешней разведки Российской Федерации.
С 2017 года – директор Российского института стратегических исследований, председатель Совета директоров АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
Фрадков имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Также награжден орденами Почета, "За военные заслуги", Александра Невского, Святого Георгия IV степени, медалями.
Владеет английским и испанским языками.
Женат, у него двое сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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