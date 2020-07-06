Биография Луиса Абинадера

Доминиканский политический деятель Луис Абинадер (Luis Abinader) родился 12 июля 1967 года в семье бизнесмена и доминиканского политика Хосе Рафаэля Абинадера (Jose Rafael Abinader Wasaf).
Получил степень по экономике в Технологическом институте Санто-Доминго (Universidad Católica Santo Domingo). Окончил аспирантуру по управлению проектами в Институте Артура Д. Литтла (ныне Международная школа бизнеса Хальта, Hult International Business School) в Кембридже, штат Массачусетс, США. Изучал корпоративные финансы и финансовый инжиниринг в Гарвардском университете и продвинутый менеджмент в Дартмутском колледже (Dartmouth College) в Нью-Гемпшире.
В 2005 году был избран вице-президентом Доминиканской революционной партии (Partido Revolucionario Dominicano, PRD).
В 2012 году на президентских выборах баллотировался в вице-президенты республики.
В 2014 году вместе с доминиканским политиком Иполито Мехией отделился от Доминиканской революционной партии и создал Современную революционную партию (Partido Revolucionario Moderno, PRM).
15 мая 2016 года на выборах президента Доминиканы Луис Абинадер получил 34,96% голосов избирателей.
На президентских выборах 5 июля 2020 года Луис Абинадер лидирует, набирая 54,07% голосов.
Луис Абинадер – председатель группы ABICOR, которая разработала и осуществила важные туристические проекты в стране. Вице-президент компании Cementos Santo Domingo.
Член Совета директоров Национальной ассоциации отелей и ресторанов (ASONAHORES). Член Совета директоров Фонда Колледжа Организации и методики (Organization & Method College).
Женат, есть трое детей.
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