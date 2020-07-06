Биография Луиса Абинадера

Кандидат от оппозиционной Современной революционной партии Луис Абинадер после победы на президентских выборах в Сантьяго

Получил степень по экономике в Технологическом институте Санто-Доминго (Universidad Católica Santo Domingo). Окончил аспирантуру по управлению проектами в Институте Артура Д. Литтла (ныне Международная школа бизнеса Хальта, Hult International Business School) в Кембридже, штат Массачусетс, США. Изучал корпоративные финансы и финансовый инжиниринг в Гарвардском университете и продвинутый менеджмент в Дартмутском колледже (Dartmouth College) в Нью-Гемпшире.

В 2005 году был избран вице-президентом Доминиканской революционной партии (Partido Revolucionario Dominicano, PRD).

В 2012 году на президентских выборах баллотировался в вице-президенты республики.

В 2014 году вместе с доминиканским политиком Иполито Мехией отделился от Доминиканской революционной партии и создал Современную революционную партию (Partido Revolucionario Moderno, PRM).

На президентских выборах 5 июля 2020 года Луис Абинадер лидирует , набирая 54,07% голосов.

Луис Абинадер – председатель группы ABICOR, которая разработала и осуществила важные туристические проекты в стране. Вице-президент компании Cementos Santo Domingo.

Член Совета директоров Национальной ассоциации отелей и ресторанов (ASONAHORES). Член Совета директоров Фонда Колледжа Организации и методики (Organization & Method College).

Женат, есть трое детей.