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2020-06-05T15:53
https://ria.ru/20200605/1572527895.html
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах
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РИА Новости

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах

15:53 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом. Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить символическим признаком неудовольствия.
5 июня 2020 года правительство Чехии объявило двух сотрудников посольства РФ в Праге персонами нон грата. Премьер республики Андрей Бабиш заявил, что высылка сотрудников российского посольства связана с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина.
В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова. Позже чешские СМИ назвали имя этого человека — по их версии, это исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества Андрей Кончаков. Российское посольство в Праге назвало эти сообщения "вопиющими и гнусными" и попросило предоставить сотруднику дипмиссии полицейскую охрану, так как из-за развернутой в СМИ персональной травли ему начали поступать угрозы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку, а глава МИД Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
24 января 2020 года Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, не предоставив никаких доказательств того, что они на территории страны вели какую-либо деятельность, несовместимую с их статусом.
4 декабря 2019 года МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, обосновав это недостаточным с точки зрения ФРГ сотрудничеством властей РФ в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. Убитый являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Позже немецкие власти установили, что он являлся исламистским террористом. По подозрению в этом убийстве был задержан гражданин России. По данным немецких СМИ, подозреваемый мог быть агентом российских спецслужб.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии не связано с российским государством и официальными органами.
28 октября 2019 года власти Болгарии выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Это случилось после заявления генеральной прокуратуры Болгарии о том, что она прекращает расследование в отношении российского гражданина, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, из-за его дипломатического статуса. По данным на сайте болгарской прокуратуры, первый секретарь посольства России в Софии был обвинен в передачи данных российской разведке. По одной из версий, с сентября 2018 года он якобы собирал на территории Болгарии секретные сведения, составляющие гостайну.
13 августа 2019 года Служба безопасности Украины сообщила, что российский дипломат, работавший в генконсульстве РФ во Львове, объявлен персоной нон грата на Украине и уже покинул страну. По заявлению пресс-службы СБУ, он якобы занимался разведывательной деятельностью.
22 ноября 2018 года Словакия выслала российского дипломата, обвинив его в разведдеятельности. Дипломат покинул территорию страны в течение 48 часов.
4 октября 2018 года стало известно, что голландские спецслужбы выслали из Нидерландов 13 апреля четверых россиян, которые якобы пытались провести хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом у подозреваемых были дипломатические паспорта. Амстердам утверждает, что в числе прочего россияне пытались получить доступ к файлам расследования дела о крушении MH17.
11 июля 2018 года греческие СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из страны и запрете еще двум дипломатам въезд в Грецию. Эти меры, по данным местных СМИ, связаны с "противоправными действиями против национальной безопасности" и "служат ответом на незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции".
Среди обвинений Афин в адрес дипломатов – попытки сбора и распространения информации, а также подкуп государственных чиновников.
В марте 2018 года ряд стран заявил о высылке российских дипломатов. Поводом послужил инцидент в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана в середине апреля. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке из королевства 23 российских дипломатов (более трети сотрудников посольства России в стране) и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Через несколько дней лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, национальные правительства решили проработать собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов. 26 марта стало известно, что в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля" США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН – и закрытии генконсульства России в Сиэтле. Власти Германии сообщили, что намерены выслать четырех российских дипломатов. По четыре дипломата должны были покинуть Францию и Польшу, по три – Литву и Чехию, по два – Данию, Италию и Нидерланды, по одному – Финляндию и Румынию. Украина выслала 13 сотрудников диппредставительства, Латвия – одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота". Эстония выслала из страны военного атташе посольства России. По данным Европейского совета, 14 из 28 стран – членов Евросоюза решили выслать дипломатов России в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля". Также Канада решила выслать четырех российских дипломатов, а Австралия - двух. О высылке российского дипломата сообщила Грузия. Всего из США, ряда стран Европы и других государств было выслано более сотни дипломатов.
29 мая 2017 года стало известно, что в Молдавии пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что это было сделано на основе информации, полученной от спецслужб.
26 мая 2017 года Эстония приняла решение о высылке двух российских дипломатов – генкосула в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева. Причины такого решения не сообщались.
29 декабря 2016 года СМИ со ссылкой на представителя американской администрации сообщили, что власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, которых обвинили в нарушении дипломатической деятельности. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
8 июля 2016 года официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что 17 июня США выслали двух российских дипломатов в ответ на инцидент с американским дипломатом в Москве. Они были объявлены персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. 9 июля МИД РФ подтвердил факт высылки российских дипломатов из США. Ранее американская газета Washington Post опубликовала статью о том, что 6 июня на одного из сотрудников американского посольства в Москве якобы напали. В МИД России тогда заявили, что дипломат является сотрудником ЦРУ и сам напал на охранявшего посольство российского полицейского.
13 июля 2015 года МИД Украины сообщил об объявлении персоной нон грата исполняющего обязанности генконсула РФ в Одессе. Российский дипломат покинул страну. СБУ Украины заявила, что "решение принято из-за несовместимости его (и.о. генконсула) деятельности с дипломатической". Украинская сторона имя высланного дипломата не разглашала. 17 июля МИД России заявил, что этот шаг направлен на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях.
В октябре 2014 года Польша выслала из страны на основании решения польских властей нескольких российских дипломатов якобы за деятельность, несовместимую с их статусом.
Поводом к высылке российских дипломатов из Польши послужил арест в октябре подозреваемого в шпионаже в пользу РФ полковника Войска Польского.
8 апреля 2014 года канадские СМИ сообщили, что власти этой страны предписали российскому дипломату в Оттаве покинуть Канаду в двухнедельный срок. Канадский МИД не сообщил о причинах такого решения. Предписание покинуть Канаду российский дипломат получил на фоне ухудшения отношений Оттавы и Москвы из-за событий на Украине.
В начале декабря 2013 года власти США обвинили ряд российских дипломатов и их родственников в мошенничестве с медицинскими страховками. По данным американских правоохранительных органов, ряд российских дипломатов и их родственников занижали доходы для получения помощи по программе Medicaid, при этом покупая предметы роскоши. Всего в деле фигурировали имена 49 человек – российских дипломатов и их супруг, которые якобы незаконно получили в общей сложности 1,5 миллиона долларов в форме страховых компенсаций. К концу 2013 года все российские дипломаты, обвиненные в мошенничестве с медицинскими страховками в США, вернулись на родину. Российский МИД счел обвинения попыткой реванша за решение вопросов, не касающихся двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.
1 февраля 2011 года власти Ирландии объявили о высылке сотрудника посольства РФ в Дублине. По сообщению СМИ со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Ирландии, правоохранительные органы страны установили, что агенты России подделали и использовали фальшивые паспорта, в которых были указаны данные ирландских граждан. В связи с этим МИД Ирландии принял решение о высылке российского дипломата из страны.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Сергей СкрипальДжон КирбиСергей ЛавровМИД ГерманииГлавное разведывательное управление РФФинляндияГрузияСправкиВ мире
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