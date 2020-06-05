Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах

11 июля 2018 года греческие СМИ сообщили о высылке двух российских дипломатов из страны и запрете еще двум дипломатам въезд в Грецию. Эти меры, по данным местных СМИ, связаны с "противоправными действиями против национальной безопасности" и "служат ответом на незаконные действия на греческой территории, которые представляют собой вмешательство во внутренние дела Греции".