Биография Сергея Шойгу

Министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне Республика Тыва).

В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт (ныне Красноярский государственный технический университет) по специальности "инженер-строитель". Кандидат экономических наук.

С 1977 года по 1978 год – мастер треста "Промхимстрой" (Красноярск), в 1978-1979 годах – мастер, начальник участка треста "Тувинстрой" (Кызыл).

С 1979 года по 1984 год был старшим прорабом, главным инженером, начальником строительного треста "Ачинскалюминийстрой" (Ачинск).

С 1984 года по 1985 год являлся заместителем управляющего трестом "Саяналюминстрой" (Саяногорск).

С 1985 года по 1986 год занимал должность управляющего трестом "Саянтяжстрой" (Абакан).

В 1986-1988 годах – управляющий трестом "Абаканвагонстрой" (Абакан).

С 1988 года по 1989 год был вторым секретарем Абаканского ГК КПСС.

В 1989-1990 годах – инспектор Красноярского крайкома КПСС.

С 1990 по 1991 год работал заместителем председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.

В 1991 году Сергей Шойг у был председателем Российского корпуса спасателей, председателем Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям.

С 1991 года по 1994 год занимал должность председателя Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

С 1994 года по 2012 год – министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января 2000 года по 7 мая 2000 года – заместитель председателя правительства РФ – министр МЧС России).

С 11 мая по 6 ноября 2012 года занимал пост губернатора Московской области.

6 ноября 2012 года указом президента РФ Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ.

18 мая 2018 года переназначен на пост министра обороны Российской Федерации.

Генерал армии ( 2003 ). Герой Российской Федерации ( 1999 ).

Заслуженный спасатель Российской Федерации.

Постоянный член Совета Безопасности РФ, член Национального антитеррористического комитета, член Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ.

С 2009 года является президентом Русского географического общества (РГО). Инициировал создание Молодежного клуба РГО, поддержал такие масштабные проекты, как Географический диктант, фотоконкурс "Самая красивая страна", Фестиваль РГО, экспедиции "Кызыл-Курагино", "Гогланд", "Туннуг" и многие другие.

Имеет множество государственных наград, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" III ( 2005 ) и II степеней ( 2010 ), орден Почета ( 2008 ) и др.