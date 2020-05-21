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Биография Сергея Шойгу
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РИА Новости

Биография Сергея Шойгу

02:15 21.05.2020 (обновлено: 11:27 21.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне Республика Тыва).
В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт (ныне Красноярский государственный технический университет) по специальности "инженер-строитель". Кандидат экономических наук.
С 1977 года по 1978 год – мастер треста "Промхимстрой" (Красноярск), в 1978-1979 годах – мастер, начальник участка треста "Тувинстрой" (Кызыл).
С 1979 года по 1984 год был старшим прорабом, главным инженером, начальником строительного треста "Ачинскалюминийстрой" (Ачинск).
С 1984 года по 1985 год являлся заместителем управляющего трестом "Саяналюминстрой" (Саяногорск).
С 1985 года по 1986 год занимал должность управляющего трестом "Саянтяжстрой" (Абакан).
В 1986-1988 годах – управляющий трестом "Абаканвагонстрой" (Абакан).
С 1988 года по 1989 год был вторым секретарем Абаканского ГК КПСС.
В 1989-1990 годах – инспектор Красноярского крайкома КПСС.
С 1990 по 1991 год работал заместителем председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.
В 1991 году Сергей Шойгу был председателем Российского корпуса спасателей, председателем Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям.
С 1991 года по 1994 год занимал должность председателя Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
С 1994 года по 2012 год – министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января 2000 года по 7 мая 2000 года – заместитель председателя правительства РФ – министр МЧС России).
С 11 мая по 6 ноября 2012 года занимал пост губернатора Московской области.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время облета забайкальского полигона Цугол
11:00
Сергей Шойгу — министр обороны и спасатель номер один
6 ноября 2012 года указом президента РФ Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ.
18 мая 2018 года переназначен на пост министра обороны Российской Федерации.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра обороны РФ. 21 января Сергей Шойгу был вновь переназначен на пост министра обороны РФ.
Генерал армии (2003). Герой Российской Федерации (1999).
Заслуженный спасатель Российской Федерации.
Постоянный член Совета Безопасности РФ, член Национального антитеррористического комитета, член Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ.
С 2009 года является президентом Русского географического общества (РГО). Инициировал создание Молодежного клуба РГО, поддержал такие масштабные проекты, как Географический диктант, фотоконкурс "Самая красивая страна", Фестиваль РГО, экспедиции "Кызыл-Курагино", "Гогланд", "Туннуг" и многие другие.
Увлекается графикой и резьбой.
Является игроком Ночной хоккейной лиги, также играет в футбол. В 2016 году Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявили о старте Народной футбольной лиги (НФЛ). В настоящее время является членом попечительского совета НФЛ.
Имеет множество государственных наград, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" III (2005) и II степеней (2010), орден Почета (2008) и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Сергей ШойгуСправки
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