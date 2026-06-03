Краткий пересказ от РИА ИИ Шойгу заявил, что Ереван понимает, что без ЕАЭС и России Армении будет тяжело.

За десятилетний период участия в ЕАЭС ВВП Армении вырос почти в три раза: с 10,5 до более чем 29 миллиардов долларов.

Рынок ЕАЭС насчитывает более 185 миллионов потребителей, а с учетом соглашений о свободной торговле с внешними партнерами — все 700 миллионов.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ереван понимает, что без ЕАЭС и Российской Федерации Армении придется, мягко говоря, тяжело, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По словам секретаря СБ, Ереван не хочет проводить референдум по членству в ЕАЭС , ведь если население Армении будет против, придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами.

"Есть и другой мотив - понимание того, что без ЕАЭС и России Армении придется, мягко говоря, тяжело. Власти Армении не могут не осознавать, что членство в ЕАЭС для Армении - очевидное благо", - сказал Шойгу , слова которого привела пресс-служба аппарата Совбеза.

Шойгу напомнил, что за десятилетний период участия в этом объединении ВВП Армении вырос почти в три раза: с 10,5 до более чем 29 миллиардов долларов.

"При этом последние три года обеспечили рост на уровне 40%. Рынок ЕАЭС насчитывает более 185 миллионов потребителей, а если учесть соглашения о свободной торговле с внешними партнерами - все 700 миллионов", - добавил секретарь Совета безопасности.

По данным Шойгу, Евросоюз может выделять Армении небольшие суммы на выгодные ему проекты: например, 1,5 миллиона евро на развитие так называемых "независимых медиа", то есть на собственную пропаганду.

"Или, например, 2,2 миллиона евро на поддержку либерализации визового режима, что явно не компенсирует потери от сокращения туризма из России, которые могут составить до 1,5 миллиардов долларов", - уточнил секретарь СБ.