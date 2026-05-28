Шойгу призвал Зимбабве вместе бороться с западными санкциями

17:03 28.05.2026 (обновлено: 19:04 28.05.2026)
Шойгу призвал Зимбабве вместе активнее бороться против западных санкций

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шойгу призвал Зимбабве вместе активнее бороться против западных санкций.
  • Он выразил признательность Зимбабве за поддержку внешнеполитических инициатив России и неприятие антироссийских резолюций Генеральной Ассамблеей ООН.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал Зимбабве вместе активнее бороться против западных санкций.
"Наши страны являются объектами нелегитимных санкций со стороны западников, они продолжают чинить препятствия для осуществления торгово-экономических операций, пытаются создавать барьеры для военно-технического сотрудничества. В этой связи полагаю важным активизировать совместную борьбу с санкциями третьих государств", - сказал он на встрече с государственным министром по национальной безопасности Зимбабве Лавмором Матуке.
Встреча проходит на полях Международного форума по безопасности. Секретарь СБ РФ назвал Зимбабве надежным и проверенным временем партнером на Африканском континенте.
"Высоко ценим поддержку наших внешнеполитических инициатив и неприятие антироссийских резолюций Генеральной Ассамблеей ООН, а также попыток западников политически и экономически изолировать Россию. Признательны за взвешенную и принципиальную позицию по украинскому кризису, за понимание целей и задач СВО", - подчеркнул Шойгу.
