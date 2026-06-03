Шойгу высказался о переговорах по топливу для армянской АЭС

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Поставки зарубежного ядерного топлива и несогласованные работы с привлечением западных подрядчиков на Армянской АЭС могут довести дело до катастрофы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Доля Армянской АЭС, которую в свое время удалось перезапустить благодаря России, составляет 30% в энергобалансе Армении на текущий момент, напомнил Шойгу, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Сейчас власти Армении ведут переговоры о поставках на нее зарубежного топлива и осуществляют несогласованные работы с привлечением западных подрядчиков. Так можно не только гарантии лишиться, но и до катастрофы дело довести", - подчеркнул Шойгу.