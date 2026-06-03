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Шойгу высказался о переговорах по топливу для армянской АЭС - РИА Новости, 03.06.2026
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18:58 03.06.2026
Шойгу высказался о переговорах по топливу для армянской АЭС

Шойгу: Армения может довести до катастрофы ситуацию с топливом для АЭС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шойгу заявил, что поставки зарубежного ядерного топлива и несогласованные работы с привлечением западных подрядчиков на Армянской АЭС могут привести к катастрофе.
  • Армянская АЭС, перезапущенная благодаря России, на текущий момент составляет 30% в энергобалансе Армении.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Поставки зарубежного ядерного топлива и несогласованные работы с привлечением западных подрядчиков на Армянской АЭС могут довести дело до катастрофы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Доля Армянской АЭС, которую в свое время удалось перезапустить благодаря России, составляет 30% в энергобалансе Армении на текущий момент, напомнил Шойгу, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Сейчас власти Армении ведут переговоры о поставках на нее зарубежного топлива и осуществляют несогласованные работы с привлечением западных подрядчиков. Так можно не только гарантии лишиться, но и до катастрофы дело довести", - подчеркнул Шойгу.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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РоссияАрмянская АЭСАрменияСергей ШойгуЭкономика
 
 
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