МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области нарушает логистику противника на этом участке фронта.

По информации Минобороны РФ, ВСУ за сутки потеряли 1245 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 184 беспилотников и 79 единиц военной автомобильной техники.

Успехи в зоне СВО

Военнослужащий отряда "Шторм-1" группировки войск "Восток" с позывным "Пара" рассказал РИА Новости, что во время боя под Воздвижевкой сумел обмануть украинского военнослужащего, используя кирпич вместо гранаты.

Подразделения российской группировки "Север" в мае ликвидировали свыше 120 гексакоптеров R-18 ("Баба-яга") ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11-го АК с позывным "Карта".

Российский военнослужащий отряда "Шторм-1" группировки войск "Восток" сумел поймать украинский FPV-дрон, который пикировал на него в Запорожской области , рассказал РИА Новости боец с позывным "Агат".

Российские военнослужащие группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 800 украинских беспилотников октокоптерного типа R-18 "Вампир" в Сумской и Харьковской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск.

Расчеты подразделений беспилотных систем группировки войск "Север" за сутки выявили и успешно поразили 16 пунктов управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Велес".

Офицеры 3-го батальона 101-й отдельной бригады территориальной обороны Украины были уничтожены в результате удара по командному пункту на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов "Севера" за неделю уничтожили восемь единиц роботизированной техники ВСУ на Сумском направлении, нарушив логистические возможности противника на данном участке, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Грот".

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" во время боев за Воздвижевку Запорожской области заходили в населенный пункт с тыла подразделений ВСУ, используя скрытное продвижение и средства защиты от беспилотников, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Шторм" с позывным "Мафан".

Расчет ударного БПЛА "Ланцет" группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил бронированную машину "Хамви" (HMMWV) ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты с позывным "Министр".

Десантники-беспилотчики 98-й дивизии ВДВ РФ за месяц уничтожили пять пунктов управления БПЛА украинского подразделения "Птицы Мадьяра", сообщил РИА Новости заместитель командира батальона войск беспилотных систем 98-й дивизии с позывным "Скала".

Операторы беспилотных систем группировки войск "Восток" уничтожили диверсионно-разведывательные группы ВСУ, пытавшиеся атаковать российские позиции в районе Воздвижевки на запорожском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира отряда "Шторм-1" с позывным "Мафан".

Путин поздравил российских пограничников с их праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны. Он заявил, что российские пограничники действуют бесстрашно и решительно в ходе СВО, на деле доказывают свой профессионализм.

Белоусов проинспектировал группировку "Запад" в зоне СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад", заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности, сообщили в Минобороны. Ему доложили, как группировка "Запад" применяет БПЛА для доставки провизии и боекомплекта штурмовикам. Также Белоусов поручил войскам группировки "Запад" наращивать эффективность применения ударных БПЛА и темпы продвижения подразделений группировки.

Шойгу о новых ударах мести от РФ

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил журналистам, что Россия ответила на террористическую атаку на Старобельский колледж и показала, какой силы может быть удар. Удар по Киеву , о котором министерство иностранных дел РФ предупредило послов западных государств, может быть нанесен в любой момент, добавил он. Россия обладает внушительный запасами различного оружия, те, кто думают, что "ничего не осталось", ошибаются, заключил Шойгу.

Киев — новая нацистская Германия

Неонацистский режим в Киеве старательно копирует своего идеологического вдохновителя - нацистскую Германию, заявили в МИД РФ, комментируя нарушение Киевом прав и свобод человека. Они добавили, что в Киеве не задумываются о правах своих сограждан, а просто продолжают зарабатывать на их крови и смертях, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Киевский режим, прославляющий нацистов и преступников, переродился в неонацистскую диктатуру, для него прекращение военных действий равносильно прекращению существования, говорится в докладе российского МИД "О ситуации с правами человека на Украине". Помимо этого, украинские официальные лица поощряют доносы на русскоязычных преподавателей.

Там добавили, что западные кураторы оправдывают преступления киевской хунты, которая принесла в жертву свою страну, народ и историю и подталкивают режим Владимира Зеленского к новым преступлениям.

Украинские пенсионеры получают реальные сроки за то, что ставят лайки на пророссийские посты в социальных сетях, говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства "О ситуации с правами человека на Украине". Также в докладе говорится, что разрастанию коррупции на Украине способствует насильственная мобилизация, вызванная высокими потерями ВСУ.

Зверство ВСУ

Жертвами атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики с 2014 года стали 253 ребенка, 1059 получили ранения разной степени тяжести, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова

Вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ перебросили на убой в Черниговскую область , сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

ВСУ ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне , погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

Девяносто семь украинских беспилотников различного типа сбито над Курской областью за прошедшие сутки, 93 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн