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Ереван не хочет референдума по членству в ЕАЭС, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.06.2026
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18:36 03.06.2026 (обновлено: 18:42 03.06.2026)
Ереван не хочет референдума по членству в ЕАЭС, заявил Шойгу

Шойгу: Ереван не хочет проводить референдум по членству в ЕАЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу заявил, что Ереван не хочет проводить референдум по членству в ЕАЭС.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС до того момента, когда выбор между ЕС и ЕАЭС станет неизбежным, и тогда решение примет народ путем референдума.
  • По словам Шойгу, власти Еревана опасаются, что население выскажется против ЕАЭС, и им придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ереван не хочет проводить референдум по членству в ЕАЭС, ведь если население Армении будет против, придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным, это решение должен будет принять народ Армении путем референдума. По его словам, пока Армения официально не обратится для вступления в ЕС или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в ЕС, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично.
"За этим заявлением стоит очевидное нежелание этот референдум проводить. Вполне может оказаться так, что население выскажется против, и нынешней власти в Ереване придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами", - сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Вчера, 18:38
 
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