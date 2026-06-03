Ереван не хочет референдума по членству в ЕАЭС, заявил Шойгу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Шойгу заявил, что Ереван не хочет проводить референдум по членству в ЕАЭС.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС до того момента, когда выбор между ЕС и ЕАЭС станет неизбежным, и тогда решение примет народ путем референдума.
- По словам Шойгу, власти Еревана опасаются, что население выскажется против ЕАЭС, и им придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ереван не хочет проводить референдум по членству в ЕАЭС, ведь если население Армении будет против, придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным, это решение должен будет принять народ Армении путем референдума. По его словам, пока Армения официально не обратится для вступления в ЕС или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в ЕС, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично.