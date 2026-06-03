Ереван не хочет референдума по членству в ЕАЭС, заявил Шойгу

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ереван не хочет проводить референдум по членству в ЕАЭС, ведь если население Армении будет против, придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.