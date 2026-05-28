Шойгу сообщил, что посетит Пекин

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подтвердил готовность посетить Пекин во второй половине 2026 года для участия в российско-китайских консультациях по безопасности.
Россия отмечает плодотворное регулярное взаимодействие с Китаем в рамках существующих механизмов по стратегической безопасности, а также по общественной безопасности, юстиции и правопорядку, сказал Шойгу в ходе двусторонней встречи с членом Политбюро, секретарем Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином в рамках I Международного форума по безопасности.
"Подтверждаю готовность воспользоваться приглашением китайской стороны и посетить Пекин во второй половине текущего года для проведения очередных раундов консультаций в указанном формате", - добавил Шойгу.