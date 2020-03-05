Межгосударственные отношения России и Турции

Встреча президентов России и Турции В. Путина и Р. Эрдогана в Санкт-Петербурге

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 3 июня 1920 года

Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики 1992 года.

В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом впервые за 30 лет. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Последующие годы характеризовались интенсивным развитием политических и экономических связей.

Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции в послании президенту Российской Федерации выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений. В развитие достигнутых договоренностей министры иностранных дел двух стран провели 1 июля рабочую встречу в Сочи.

9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге прошла первая после кризиса в двусторонних отношениях встреча президентов России и Турции. По ее итогам Путин и Эрдоган заявили о готовности восстановить сотрудничество по всем направлениям.

В 2016 году лидеры двух стран также встречались 3 сентября в преддверии саммита "Группы двадцати" в китайском городе Ханчжоу и 10 октября "на полях" Мирового энергетического конгресса в Стамбуле.

феврале, В 2019 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посещал Россию с рабочими визитами в январе апреле , августе и в октябре.

Перед началом беседы главы двух государств в режиме телемоста пообщались с экипажем Международной космической станции.

В октябре Владимир Путин принял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. В ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирийской Арабской Республике, в частности вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, противодействия международным террористическим группировкам и продвижения процесса политического урегулирования. По итогам международных консультаций, продолжавшихся несколько часов, президенты приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.

Президент России Владимир Путин посетил Турцию с рабочим визитом в сентябре. В Анкаре Путин принял участие в пятой трехсторонней встрече глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

7-8 января 2020 года Владимир Путин посетил Турцию с рабочим визитом для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Состоялась также встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой лидеры двух стран приняли совместное заявление

19 января Путин и Эрдоган провели встречу в Берлине перед началом конференции по Ливии.

15 февраля 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели встречу "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Активизировался диалог по линии парламентов России и Турции.

В июле 2019 года глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп посетил с визитом Москву, где принял участие в работе форума "Развитие парламентаризма". В ходе визита состоялись встречи с президентом России Владимиром Путиным , спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

12 октября Стамбул с визитом посетила делегация парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе визита Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Двусторонние контакты имели место также в сентябре 2019 года "на полях" четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане и в рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.

Наряду с контактами на высшем и высоком уровнях осуществляется активное взаимодействие между ключевыми российскими и турецкими министерствами и ведомствами, руководители которых ежегодно проводят встречи в рамках действующих при ССВУ механизмов – Смешанной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Российско-турецкого Форума общественности (РТФО).

В ходе контактов на высшем и высоком уровнях центральное место занимает сирийская проблематика . В рамках сирийского урегулирования Турция, Россия и Иран инициировали астанинский процесс, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, тем самым создав условия для активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН. Среди других международных вопросов традиционно большое внимание уделяется положению на Ближнем Востоке, в Закавказье и Центральной Азии, на Украине и вокруг нее.

В конце февраля 2020 года отношения России и Турции осложнились на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, когда боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Бехун. В результате ответной воздушной атаки погибли 33 турецких военных, которых, по данным Анкары, в этом районе не должно было быть. Россия приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых. После этого Турция объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских войск.

Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2019 года объем внешней торговли России и Турции составил 26,034 миллиарда долларов (в 2018 году – 25,544 миллиарда долларов), в том числе российского экспорта – 21,063 миллиарда долларов и импорта – 4,971 миллиарда долларов.

В структуре российского экспорта традиционно преобладают энергоносители, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта – машины, оборудование и транспортные средства,продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь.

Развивается энергетическое партнерство, являющееся прочным фундаментом сотрудничества двух стран, в первую очередь, в газовой сфере . Россия на протяжении многих лет является надежным ведущим поставщиком природного газа в Турцию, обеспечивая более половины ее потребностей в этом виде топлива. Поставки осуществлялись в соответствии с долгосрочными контрактами по газопроводам "Голубой поток" и Трансбалканский. В 2019 году на турецкий рынок было поставлено 24 миллиарда кубометров газа

8 января 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток" , который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. При этом российский газ по новому трубопроводу поставляется в Болгарию с 1 января, а с 5 января среди потребителей "голубого топлива" оказались Северная Македония и Греция

Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. С 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год. Затем квота несколько раз повышалась , последний раз – в феврале 2020 года, до 200 тысяч тонн.

Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество . В настоящее время встречные капиталовложения России и Турции составляют более 10 миллиардов долларов с каждой стороны. Турция, в частности, инвестирует в лесообрабатывающую промышленность, производство стекла и текстиля. Российские компании, в свою очередь, заинтересованы в развитии турецкой инфраструктуры, связанной с энергопотреблением.

В апреле 2019 года Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд подписали соглашение по созданию инвестиционной платформы с капиталом в объеме одного миллиарда долларов для вложения средств в перспективные отрасли экономик обеих стран.

4 октября 2019 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальной валюте. Основной целью документа является постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами.

Соглашением также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Начатый в середине 2016 года процесс нормализации двусторонних отношений позволил также снять запрет на продажу туристических туров в Турцию, позднее было принято постановление правительства РФ, позволяющее возобновить чартерные воздушные перевозки с Турцией.

По данным турецкого Министерства культуры и туризма, число российских туристов, посетивших страну в 2019 году составило 7,018 миллиона человек , что является абсолютным рекордом и на 17,65 процента превышает аналогичный показатель 2018 года.

В 2019 году Россия и Турция провели перекрестный Год культуры и туризма . В рамках "перекрестного" Года культуры и туризма на территории двух стран проходили выставки живописи, фотографий и декоративно-прикладного искусства, показы спектаклей, кинофильмов и сериалов, концерты ведущих исполнительских коллективов двух стран, образовательные и научные мероприятия.