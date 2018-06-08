Россия усилила контроль за поставками плодоовощной продукции из Турции

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россельхознадзор усиливает контроль за поставками в Россию плодоовощной продукции из Турции из-за обнаруженных в ходе проверок карантинных рисков, говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала года по итогам проверок подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, поступающей на территорию России из Турции, Россельхознадзор выявил 195 случаев обнаружения карантинных объектов.

"По этой причине Россельхознадзором приняты меры по усилению контроля за поставками плодоовощной продукции на территорию РФ, с учетом степени фитосанитарного риска по частоте выявлений карантинных объектов, поставщиков и видов поставляемой из Турецкой Республики подкарантинной продукции", — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре пояснили РИА Новости, что новые меры подразумевают контроль за всеми поступающими партиями растительной продукции. Кроме того, служба будет вести учет объема поступающих товаров и сопоставлять их с производственными мощностями, данные о которых были получены в ходе инспекции.

В пятницу Россельхознадзор сообщал, что по итогам проверки мест производства и хранения свежих яблок в Турции не обнаружил продукции, предназначенной для экспорта в Россию, что может свидетельствовать о реэкспорте яблок в РФ, в том числе "санкционных". В середине мая служба сообщила, что обеспокоена увеличением объема поставляемых в РФ яблок из Турции.

Ранее, в мае, российское ведомство зафиксировало нарушения фитосанитарных норм турецкими поставщиками томатов после снятия ограничения по предприятиям.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. С 1 мая Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.