Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-05T18:53+0300
https://ria.ru/20200105/1563128933.html
Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156002/14/1560021445_0:115:1350:874_1036x0_80_0_0_91e33be25fbccbcf6bb545f86765428c.jpg
РИА Новости

Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"

16:15 05.01.2020 (обновлено: 18:53 05.01.2020)
20745
© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток", сообщил глава "Булгартрансгаза" Владимир Малинов в эфире радио BNR.
Первого января поставки голубого топлива также начались в Болгарию. По предварительным оценкам, это позволит Софии сэкономить порядка 40 миллионов евро.
Как отметил Малинов, используется новая точка "Странджа 2" на границе с Турцией.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
15:50
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
По его словам, по состоянию на начало года мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел "Турецкий поток", не задействованы. При этом, подчеркнул Малинов, болгарские власти могут при необходимости также использовать потенциал этого газопровода.

"Турецкий поток"

Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода. Первая обеспечит поставки голубого топлива в Турцию, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.
В ноябре "Газпром" заполнил топливом обе нитки. Официальный запуск газопровода запланирован на 8 января.
Российский рубль на фоне Кремля
31 декабря 2019, 11:00Новый год—2020
Ожидания — 2020 в экономике: нефть, газ, ФНБ и большая приватизация
4591865613
Обсудить 19
Турецкий потокГазпромСеверная МакедонияГрецияТурцияРоссияБолгарияЭкономика
Популярные комментарии
Везунчики! Настанет ли тот день, когда я в России смогу получать газ? Хотя бы не потоком, а два-три часа в сутки.
5 января, 17:35
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
18100338
Странно - газ получают они, а полыхает у США
5 января, 16:25
Илья Золотов
36110002
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Сотрудник полиции Кении неподалеку от военной базы США в округе Ламу, на которую было совершено нападение боевиков радикальной исламистской группировки Аш-Шабаб
Опубликованы кадры нападения на американскую базу в Кении
Нефтеперерабатывающий завод в городе Новополоцке
Премьеры Белоруссии и России обсудили поставки нефти
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Участники факельного шествия националистов, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства генерала Сулеймани
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана
Командующий иранской армией усомнился в словах Трампа о 52 ударах
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Сотрудники в офисе
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
Участники факельного шествия националистов в Киеве, приуроченного к 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. 1 января 2020
В Москве призвали власти Украины отказаться от глумления над историей
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Последствия авиаудара по военному училищу в Триполи, Ливия
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Президент Украины Владимир Зеленский в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на побережье Оманского залива
Зеленский с семьей улетел на отдых в Оман
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:15Армия Хафтара отрицает причастность к удару по училищу в Триполи
20:03Слуцкий назвал решение Ирака вывести иностранные войска закономерным
19:57Климкин признал, что у нынешней Украины нет шансов вступить в ЕС
19:54В НАТО созвали срочное заседание из-за обострения в Ираке
19:45В Иране пообещали ударить по американским военным объектам
19:41Депутат выступила против снижения возраста вступления в брак в России
19:40Спасатели вытащили из Москвы-реки пьяного мужчину
19:32Зариф провел переговоры с главами МИД Пакистана, Ливана и Индии
19:21В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
18:59Мэр Тель-Авива призвал доказать его вину в гибели людей при наводнении
18:56В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
18:47В Газе обвинили Израиль в затоплении восточной части города
18:26В Минске нашли тело женщины, чьи останки ранее обнаружили в реке
18:20В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом
18:03Старейшей жительнице Земли исполнилось 117 лет
17:58США не сомневались в необходимости ликвидации Сулеймани, заявил Помпео
17:58МИД Ирака подает в СБ ООН жалобу из-за убийства Сулеймани
17:41Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
17:35В Пензенской области завели дело после гибели трех человек при пожаре
17:32Премьер Ирака предложил вывести иностранные войска из страны
Лента новостейМолния