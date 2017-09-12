Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400

Большой спрос на ПВО: Россия получила около десяти заявок на поставку С-400

Большой спрос на ПВО: Россия получила около десяти заявок на поставку С-400

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщает пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

"Стороны достигли договоренностей о поставке С-400 и подписали контракт. Россия готова к его реализации", — говорится в официальном сообщении.

Детали соглашения не приводятся из-за "специфики и чувствительности темы".

"Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику. При этом необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400. Переговоры Москвы и Анкары по поставкам С-400 шли непросто. О том, что сторонам почти удалось достичь договоренности, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил еще в конце июля. В августе гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что контракт близок к подписанию, но еще не вступил в силу.

Как рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, контракт с Турцией может быть реализован в течение двух лет. Подписание соглашения он назвал важным шагом в военно-техническом сотрудничестве Москвы и Анкары.

ЗРС С-400 "Триумф", пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты. Контракт на поставку комплекса был подписан также с Китаем. В конце августа Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству заявила, что получила около десяти заявок на С-400.