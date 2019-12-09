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2019-12-09T12:17+0300
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Турция продолжит установку С-400 в плановом порядке
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РИА Новости

Турция продолжит установку С-400 в плановом порядке

12:17 09.12.2019
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
АНКАРА, 9 дек - РИА Новости. Установка купленных у России систем ПВО С-400 продолжается в запланированном режиме, заявил в понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Системы С-400 собираются, комплектуются, персонал обучается, процесс идет по плану", - сказал Акар в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что Турция по-прежнему испытывает недостаток в зенитно-ракетных комплексах, поэтому может купить системы ПВО Patriot у США, а также продолжает переговоры по этой теме с РФ и Францией.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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6 декабря, 16:40
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Хулуси АкарС-400 «Триумф»БезопасностьВ мире
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