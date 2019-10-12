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РИА Новости

Представители Крыма впервые посетили Турцию с официальным визитом

15:56 12.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВиды Стамбула
Виды Стамбула
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Представители Крыма впервые с официальным визитом посетили Турцию в составе российской делегации, в рамках поездки состоялся прием на высшем государственном уровне, сообщила РИА Новости член делегации, депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
Она рассказала, что крымчане вошли в состав российской делегации, которая прибыла в Турцию для участия в международных мероприятиях в Стамбуле, в том числе в Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
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"Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне", - сказала Поклонская.
В частности, по ее словам, в рамках визита на приветственном ужине в Стамбуле состоялось выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Теплый прием, радушное гостеприимство, рукопожатие президента - именно так нас встретила Турция. Самые добрые впечатления о Стамбуле", - подчеркнула Поклонская.
По ее словам, в состав делегации также вошел еще один депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
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