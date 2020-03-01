Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии

© AP Photo / Baderkhan Ahmad Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии

Так представитель Кремля прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана , который накануне призвал президента Владимира Путина оставить Анкару "один на один" с сирийскими властями.

Песков отметил, что Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства.

"Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права", — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сирийские военные борются с террористами, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей. Он также указал, что террористы в Сирии наносят удары и по российским военным объектам.

"Поэтому, несмотря ни на какие заявления, борьба с этими террористическими элементами будет продолжаться", — заявил Песков.

Кроме того, представитель Кремля рассказал, что на следующей неделе в Москве должна состояться встреча Путина и Эрдогана. На ней российский и турецкий лидеры сопоставят свои точки зрения относительно выполнения сочинских договоренностей и уточнят, какие ранее взятые на себя обязательства "стороны должны выполнить".

По мнению Пескова, встреча будет непростой.

Обострение в Идлибе

Ситуация в регионе обострилась 27 февраля, когда боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в районе населенного пункта Бехун. В результате ответной воздушной атаки погибли 33 турецких военных, которых, по данным Анкары, в этом районе не должно было быть. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.

После этого Турция объявила о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских войск. В Анкаре назвали случившееся "нападением" на НАТО и запросили консультации на уровне послов стран — членов альянса. В Госдепе отметили, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО.

Затем сирийское командование объявило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В заявлении уточнялось, что любые самолеты, которые заметят в этом регионе, воспримут как враждебные и собьют. Позже САНА сообщило, что над городом Саракеб сбили турецкий беспилотник.

В воскресенье стало известно, что турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии. Пилоты благополучно катапультировались.

Нестабильность в регионе

В начале года сирийская армия начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М5 (Дамаск — Алеппо). На фоне эскалации в регионе Анкара и некоторые ее партнеры обвинили Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам.

В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут приняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.