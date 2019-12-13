Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400

Собеседник агентства уточнил, что контракт с Россией состоит из двух частей. Первый полковой комплект уже поставили в Турцию, сейчас идет обучение, в апреле комплексы встанут на боевое дежурство.
12 декабря, 10:27В МИД Турции оценили последствия от американских санкций из-за С-400
Они поступили в Турцию полностью произведенными в России.
По словам источника, переговоры, которые идут относительно совместного производства, касаются второго комплекта C-400.
"Договор о его поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Переговоры продолжаются уже продолжительное время, при этом не идет речи о том, что стороны не смогут договориться. Точной даты подписания договора о совместном производстве никто сейчас назвать не сможет, но это должно произойти до апреля будущего года", — заключил собеседник агентства.
Поставки С-400
Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
Поставки С-400 вызвали кризис в отношениях Турции с США.