Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400

"Договор о его поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Переговоры продолжаются уже продолжительное время, при этом не идет речи о том, что стороны не смогут договориться. Точной даты подписания договора о совместном производстве никто сейчас назвать не сможет, но это должно произойти до апреля будущего года", — заключил собеседник агентства.