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2019-12-13T17:54+0300
https://ria.ru/20191213/1562373224.html
Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400
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РИА Новости

Источник сообщил подробности нового контракта России и Турции по С-400

17:40 13.12.2019 (обновлено: 17:54 13.12.2019)
20981
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 13 дек — РИА Новости. Новый контракт на поставку Анкаре российских систем ПВО С-400 предполагает их совместное производство и передачу технологий, сообщил источник РИА Новости в оборонной промышленности Турции.
Собеседник агентства уточнил, что контракт с Россией состоит из двух частей. Первый полковой комплект уже поставили в Турцию, сейчас идет обучение, в апреле комплексы встанут на боевое дежурство.
Зенитный ракетный комплекс С-400
12 декабря, 10:27
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Они поступили в Турцию полностью произведенными в России.
По словам источника, переговоры, которые идут относительно совместного производства, касаются второго комплекта C-400.

"Договор о его поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Переговоры продолжаются уже продолжительное время, при этом не идет речи о том, что стороны не смогут договориться. Точной даты подписания договора о совместном производстве никто сейчас назвать не сможет, но это должно произойти до апреля будущего года", — заключил собеседник агентства.

Поставки С-400

Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
Поставки С-400 вызвали кризис в отношениях Турции с США.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Во дает гарант!Мы с этой страной если все вместе сложить,то лет сто воевали!Может сразу он им и ЯРС продаст?
13 декабря, 18:10
Максимус Трой
29000429
Когда в Турции сменится правительство , а оно там в обозримом будущем обязательно сменится ( это всё таки не Россия !) - все технологии передадут американцам ! И правильно .
13 декабря, 18:12
Juri BERG
22202034
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