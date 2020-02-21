Эксперт: турбизнес Турции обеспокоен обострением отношений с Россией

АНКАРА, 21 фев — РИА Новости. Специалисты турецкой туриндустрии с обеспокоенностью следят за растущей напряженностью в отношениях Анкары и Москвы на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщил РИА Новости представитель бизнеса путешествий Турции, пожелавший остаться неназванным.

Ранее Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Москвой по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

"Растущее расхождение между двумя странами из-за кризиса в Идлибе, безусловно, вызывает беспокойство в отрасли. Есть печальный опыт "самолетного кризиса" 2015 года, когда Россия ввела запрет на чартеры и продажу турпакетов в Турцию — и наш турсектор пережил очень трудные времена. Некоторые отели в Анталье не работали, а другие во время сезона открылись поздно и закрылись рано", — сказал собеседник агентства.

По его словам, отдыхающие из России, помнящие о событиях 2015 года, тоже обеспокоены новой напряженностью в отношениях двух стран. "При обострении напряженности могут снова появиться ограничения на поездки, и туристы опасаются, что их бронирование и деньги пропадут. В соцсетях постоянно циркулируют слухи об этом", — заявил представитель турецкого турбизнеса.

Он отметил, что после кризиса 2015 года в Турции много говорили о диверсификации туррынка и снижении зависимости от туристов из России, но сейчас Анталья стала еще более зависимой от них.

"Вчера Турция отменила визы для граждан шести европейских стран, чтобы компенсировать возможные потери, которые могут возникнуть из-за спада турпотока из России. Быстрота принятия данного решения указывает на это. Но заместить семь миллионов российских туристов гости из стран, для которых отменены визы, не могут", — сказал собеседник агентства.