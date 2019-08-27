Путин и Эрдоган посмотрели авиашоу на МАКС-2019

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 посмотрели летную программу, в которой среди прочих образцов российской авиатехники были представлены новинки - опытный образец среднемагистрального самолета МС-21-300, первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности и новейшие российские истребители пятого поколения Су-57.

Первой в небе над Жуковским появилась группа вертолетов Ми-171А2, Ми-26Т2В, "Ансат", Ка-32А11ВС, боевой ударный вертолет Ка-52, Ми-17В-5, Ми-24П, Ка-226.80. В летной программе участвовали также вертолеты Ми-28НМ и Ми-38Т.

В программе авиашоу МАКС-2019 впервые был представлен и пассажирский самолет МС-21-300. Дальность полета этого среднемагистрального самолета достигает 6 тысяч километров, вместимость - от 163 до 211 пассажиров.

Высокие летно-технические характеристики и снижение эксплуатационных расходов по сравнению с аналогами достигаются благодаря передовой аэродинамике, двигателям и системам последнего поколения.