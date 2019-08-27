Мировая премьера МС-21 и вертолет в стиле Aurus: открытие МАКС-2019

В Жуковском стартовал один из крупнейших в мире авиационно-космических салонов. Ведущие разработчики привезли на МАКС-2019 самые интересные новинки, в том числе перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, истребитель пятого поколения Су-57, новейшие вертолеты и беспилотники. Кадры с открытия выставки — в фотоленте Ria.ru.