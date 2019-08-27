Путин обсудил с Эрдоганом экономические вопросы

"Ведется работа по подготовке межправсоглашения, нацеленного на дальнейшее расширение практики расчетов в национальных валютах во взаимной торговле. Рассчитываем на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок - мы сегодня тоже говорили об этом отдельно, обсудили этот вопрос, в том числе на министерском уровне", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.