Путин обсудил с Эрдоганом экономические вопросы

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил бесперебойность банковского обслуживания сделок.
"Ведется работа по подготовке межправсоглашения, нацеленного на дальнейшее расширение практики расчетов в национальных валютах во взаимной торговле. Рассчитываем на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок - мы сегодня тоже говорили об этом отдельно, обсудили этот вопрос, в том числе на министерском уровне", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
Российский президент также отметил, что товарооборот между РФ и Турции за 2018 год вырос на 16% и достиг 25,5 миллиарда долларов.