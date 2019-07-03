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РИА Новости

Путин встретился со спикером парламента Турции

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, передает корреспондент РИА Новости.
Глава российского государства поприветствовал Шентопа перед форумом "Развитие парламентаризма". В работе форума, который стартовал в Москве 1 июля, участвуют около 800 парламентариев и экспертов из 132 государств, а также руководители ПАСЕ разных лет.
Шентопа выразил главе государства свои соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате. "Спасибо, это в прямом смысле элита ВМФ, очень жаль, это большая беда", - сказал Путин, кадры встречи показали в эфире "Россия 24".
Ранее глава парламента Турции провел встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. По итогам этих переговоров стороны подписали регламент о создании российско-турецкой парламентской комиссии высокого уровня.
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По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП. Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.
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