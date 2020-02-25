Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции на треть

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ принял решение увеличить квоту на поставки помидоров из Турции в Россию до 200 тысяч тонн со 150 тысяч тонн, соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовых актов.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались. Запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года, когда был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции.

С мая 2018 года Россия сняла ограничение на количество экспортеров томатов из Турции, оставив общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. Затем квота несколько раз повышалась, последний раз - весной 2019 года, до 150 тысяч тонн. В середине февраля Минсельхоз РФ сообщал, что из установленного размера квоты Турция выбрала более 144 тысяч тонн.