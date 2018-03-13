В Турции назвали дату закладки фундамента АЭС "Аккую"

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Закладка фундамента АЭС "Аккую" произойдет 3-4 апреля, заявил во вторник в ходе своего визита в РФ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Отношения между нашими странами очень стремительно развиваются… в начале апреля будет закладка первой российской АЭС "Аккую" в Турции",- сказал Чавушоглу на встрече со студентами в МГИМО. Он отметил, что это произойдет в рамках совета сотрудничества высшего уровня, который пройдет 3-4 апреля.

В качестве позитивного примера развития отношений он также привел прокладку второй ветки газопровода "Турецкий поток".

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.