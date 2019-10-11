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РИА Новости

Володин передал Эрдогану приветственные слова от Путина

21:17 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом накануне третьей Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и передал турецкому лидеру приветственные слова от президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба ГД.
Володин прибыл в пятницу в Стамбул для участия в третьей конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая состоится в субботу.
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"В ходе официального приема президент Турции пообщался со всеми участниками III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В рамках мероприятия состоялась встреча Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении.
"Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина", - отмечает пресс-служба.
Володин и Эрдоган также обсудили главные темы конференции, которая пройдет 12 октября, - вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.
Президент РФ Владимир Путин
9 октября, 16:00РИА Новости
Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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