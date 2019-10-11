Володин передал Эрдогану приветственные слова от Путина

СТАМБУЛ, 11 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом накануне третьей Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и передал турецкому лидеру приветственные слова от президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба ГД.

Володин прибыл в пятницу в Стамбул для участия в третьей конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая состоится в субботу.

"В ходе официального приема президент Турции пообщался со всеми участниками III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В рамках мероприятия состоялась встреча Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении.

"Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина", - отмечает пресс-служба.