Биография Стива Джобса

Американский инженер и предприниматель, сооснователь компании Apple Inc Стив Джобс (Steve Jobs), полное имя Стивен Пол Джобс (Steven Paul Jobs), родился 24 февраля 1955 года в Сан-Франциско (США). Его биологические родители американка Джоан Шибле (Joanne Schieble) и сириец Абдулфаттах Джон Джандали (Abdulfattah John Jandali) не состояли в браке, отказались от ребенка. Приемными родителями мальчика стали Пол и Клара Джобс (Paul Jobs, Clara Jobs). Клара работала бухгалтером, а Пол Джобс был механиком

Во время учебы в школе Джобс интересовался электроникой, посещал научно-исследовательский клуб Hewlett-Packard (Hewlett-Packard Explorers Club). В это же время произошла его встреча со своим будущим коллегой по компании Apple Стивом Возняком (Stephen Wozniak).

В 1972 году Джобс окончил школу в городе Купертино (штат Калифорния) и поступил в колледж Рид (Reed College) в Портленде (штат Орегон), который, бросил после первого семестра.

В 1974 году он вернулся в Калифорнию и устроился работать техником в фирму Atari, производившую компьютерные игры. Проработав несколько месяцев, Джобс оставил работу и отправился в Индию.

Осенью 1974 года по возвращении в США Джобс уговорил Возняка создать собственный микрокомпьютер. В гараже, принадлежавшем родителям Джобса, они собрали компьютерную плату – прототип компьютера Apple I.

1 апреля 1976 года Джобс и Возняк основали компанию Apple Computer Co, которая была официально зарегистрирована в 1977 году, где Стив Возняк занимался разработкой нового компьютера, а Джобс разыскивал заказчиков, подбирал сотрудников и необходимые для работы материалы.

Первой продукцией новой компании стал компьютер Apple I, который стоил 666,66 долларов. Всего было продано 600 таких машин. Появление компьютера Apple II сделало компанию Apple ключевым игроком рынка персональных компьютеров. Компания стала разрастаться и в 1980 году стала акционерным обществом. Стив Джобс стал председателем правления совета директоров компании.

В 1985 году внутренние проблемы привели к реорганизации компании и отставке Джобса.

Вместе с пятью бывшими сотрудниками фирмы Джобс основал новую компанию NeXT , занявшуюся разработкой аппаратного и программного обеспечения.

В 1986 году Джобс приобрел у голливудского режиссера Джорджа Лукаса контрольный пакет акций компании Pixar, специализировавшейся на компьютерной графике. В течение следующего десятилетия Джобс превратил Pixar в крупную анимационную студию, которая в 1995 году выпустила первый полнометражный фильм с компьютерной анимацией "История игрушек" (Toy Story).

В конце 1996 года компания Apple, переживавшая трудные времена и нуждавшаяся в новой стратегии, приобрела NeXT. Джобс занял пост советника председателя совета директоров Apple, а в 1997 году – временного исполнительного директора Apple.

Для оздоровления компании Apple он закрыл несколько убыточных проектов компании. В 1998 году свет увидел персональный компьютер iMac, с появлением которого рост продаж компьютеров Apple начал увеличиваться.

Под его руководством компания разработала и вывела на рынок такие продукты-хиты, как портативный плеер iPod (2001), смартфон iPhone (2007) и планшетный компьютер iPad (2010).

В 2006 году Стив Джобс продал Pixar студии Walt Disney, оставшись крупнейшим индивидуальным акционером, владевшим около 4,47 миллиарда долларов акций Disney.

В 2003 году стало известно о серьезной болезни Джобса, которому был поставлен диагноз "рак поджелудочной железы". В 2004 году он перенес операцию.

В январе 2009 года Джобс вновь ушел в шестимесячный отпуск по болезни – врачи диагностировали у него рак печени. После операции по пересадке органа и реабилитационного периода Джобс вернулся на работу.

В августе 2011 года Джобс оставил пост главы Apple , но продолжил работать в должности председателя совета директоров.

5 октября 2011 года Стивен Джобс скончался в Пало-Алто, Калифорния, США.

Джобс был женат на Лорен Пауэлл. У него остались сын Рид и дочери Эрин и Ив, а также дочь Лиза Бреннан-Джобс от художницы Крис Энн Бреннан.

Состояние Джобса в 2011 году оценивалось Forbes в 7 миллиардов долларов. В списке 400 самых богатых людей в США, опубликованном в сентябре 2011 года, Стив Джобс занимал 39-е место

В конце декабря 2011 года попечительский совет премии Американской академии звукозаписи "Грэмми" (Trustees Award) посмертно удостоил Джобса специальной почетной награды за изобретение продуктов и технологий, которые изменили путь потребления музыки, телепередач, фильмов и книг.

В 2013 году одноэтажный дом в Лос-Альтосе (штат Калифорния, США), в гараже которого Джобс и Возняк собирали первые компьютеры Apple-1 , получил статус исторической достопримечательности.