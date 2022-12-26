https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841534818.html
Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации"
Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации" - РИА Новости, 26.12.2022
Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации"
Заместитель мэра города Изюм Харьковской области Украины Владимир Мацокин сообщил, что согласно постановлению военной администрации в рамках кампании по... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:06
2022-12-26T23:06
2022-12-26T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
роман шухевич
валерий лобановский
стив джобс
украина
россия
изюм (город)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заместитель мэра города Изюм Харьковской области Украины Владимир Мацокин сообщил, что согласно постановлению военной администрации в рамках кампании по дерусификации страны в городе переименовано 19 улиц, так появились улица имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича. Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. Согласно распоряжению начальника Изюмской военной администрации Валерия Марченко, в городе Изюм переименовали 19 улиц, "увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Отдаем уважение новейшим городам. Стив Джобс и Голда Меир - их имена также украсят наш город", - написал Мацокин в соцсетях. В прикрепленном постановлении сообщается, что переименование осуществлено в рамках "дерусификации топонимов Изюмской городской территориальной общины". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Запрещенная в России националистическая организация
https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841402187.html
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РИА Новости
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23:06 26.12.2022 (обновлено: 23:09 26.12.2022)
Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации"
Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации", там появилась улица Шухевича