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Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации" - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841534818.html
Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации"
Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации" - РИА Новости, 26.12.2022
Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации"
Заместитель мэра города Изюм Харьковской области Украины Владимир Мацокин сообщил, что согласно постановлению военной администрации в рамках кампании по... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T23:06
2022-12-26T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
роман шухевич
валерий лобановский
стив джобс
украина
россия
изюм (город)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заместитель мэра города Изюм Харьковской области Украины Владимир Мацокин сообщил, что согласно постановлению военной администрации в рамках кампании по дерусификации страны в городе переименовано 19 улиц, так появились улица имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича. Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. Согласно распоряжению начальника Изюмской военной администрации Валерия Марченко, в городе Изюм переименовали 19 улиц, "увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Отдаем уважение новейшим городам. Стив Джобс и Голда Меир - их имена также украсят наш город", - написал Мацокин в соцсетях. В прикрепленном постановлении сообщается, что переименование осуществлено в рамках "дерусификации топонимов Изюмской городской территориальной общины". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Запрещенная в России националистическая организация
https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841402187.html
https://ria.ru/20221225/kremenchug-1841231125.html
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в мире, роман шухевич, валерий лобановский, стив джобс, украина, россия, изюм (город), организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Роман Шухевич, Валерий Лобановский, Стив Джобс, Украина, Россия, Изюм (город), Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
23:06 26.12.2022 (обновлено: 23:09 26.12.2022)
 
Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации"

Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации", там появилась улица Шухевича

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВывеска въезде в город Изюм Харьковской области
Вывеска въезде в город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости
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Вывеска въезде в город Изюм Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заместитель мэра города Изюм Харьковской области Украины Владимир Мацокин сообщил, что согласно постановлению военной администрации в рамках кампании по дерусификации страны в городе переименовано 19 улиц, так появились улица имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича.
Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
Вчера, 14:12Специальная военная операция на Украине
В Одесской области переименовали поселок Суворово
Согласно распоряжению начальника Изюмской военной администрации Валерия Марченко, в городе Изюм переименовали 19 улиц, "увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Отдаем уважение новейшим городам. Стив Джобс и Голда Меир - их имена также украсят наш город", - написал Мацокин в соцсетях.
В прикрепленном постановлении сообщается, что переименование осуществлено в рамках "дерусификации топонимов Изюмской городской территориальной общины".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
* Запрещенная в России националистическая организация
Город Кременчуг, Украина - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 17:50
В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь Шухевича
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоман ШухевичВалерий ЛобановскийСтив ДжобсУкраинаРоссияИзюм (город)Организация украинских националистовУкраинская повстанческая армия
 
 
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