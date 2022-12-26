https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841534818.html

Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации"

Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации" - РИА Новости, 26.12.2022

Власти Изюма переименовали 19 улиц в рамках "дерусификации"

Заместитель мэра города Изюм Харьковской области Украины Владимир Мацокин сообщил, что согласно постановлению военной администрации в рамках кампании по... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T23:06

2022-12-26T23:06

2022-12-26T23:09

специальная военная операция на украине

в мире

роман шухевич

валерий лобановский

стив джобс

украина

россия

изюм (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792073912_0:142:3387:2047_1920x0_80_0_0_ff76ddefc65397a6ecebfbd6f0d08dfc.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заместитель мэра города Изюм Харьковской области Украины Владимир Мацокин сообщил, что согласно постановлению военной администрации в рамках кампании по дерусификации страны в городе переименовано 19 улиц, так появились улица имени нацистского коллаборанта Романа Шухевича. Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны. Согласно распоряжению начальника Изюмской военной администрации Валерия Марченко, в городе Изюм переименовали 19 улиц, "увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Отдаем уважение новейшим городам. Стив Джобс и Голда Меир - их имена также украсят наш город", - написал Мацокин в соцсетях. В прикрепленном постановлении сообщается, что переименование осуществлено в рамках "дерусификации топонимов Изюмской городской территориальной общины". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Запрещенная в России националистическая организация

https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841402187.html

https://ria.ru/20221225/kremenchug-1841231125.html

украина

россия

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, роман шухевич, валерий лобановский, стив джобс, украина, россия, изюм (город), организация украинских националистов, украинская повстанческая армия