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Актер Дензел Вашингтон не смог прийти за Медалью свободы в Белый дом - РИА Новости, 07.07.2022
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Актер Дензел Вашингтон не смог прийти за Медалью свободы в Белый дом
Актер Дензел Вашингтон не смог прийти за Медалью свободы в Белый дом - РИА Новости, 07.07.2022
Актер Дензел Вашингтон не смог прийти за Медалью свободы в Белый дом
Американский киноактер Дензел Вашингтон не смог прийти в Белый дом, чтобы получить из рук президента США Джо Байдена Медаль свободы - самую высокую гражданскую... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T22:56
2022-07-07T22:56
в мире
стив джобс
джон маккейн (политик)
apple
дензел вашингтон
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Американский киноактер Дензел Вашингтон не смог прийти в Белый дом, чтобы получить из рук президента США Джо Байдена Медаль свободы - самую высокую гражданскую награду страны.Ряд местных СМИ пишут, что принять участие в пышной церемонии ему помешал коронавирус."Он не смог быть с нами здесь сегодня. Я вручу ему эту награду позднее, когда он сможет прийти", - объяснил Байден.Всего Медали свободы в этом году удостоены 17 человек – правозащитники, спортсмены, политики, инноваторы, представители академического сообщества."Это Америка", - сказал о них Байден.Награду, в частности, получили футболистка Мэган Рапино, которая, помимо спортивных достижений, активно борется за гендерное равенство и права сексуальных меншинств, и самая титулованная американская гимнастка Симона Байлз, в свои 25 лет ставшая самой молодой из кавалеров медали свободы.Посмертно награды удостились основатель компании Apple Стив Джобс и сенатор Джон Маккейн.Он тепло отозвался о Маккейне, который, несмотря на принадлежность к соперничающей Республиканской партии, был личным другом нынешнего президента-демократа. Байден поставил себе в заслугу то, что во время отпуска на Гавайях познакомил Маккейна с его будущей супругой."Он все еще мне должен", - пошутил он.
https://ria.ru/20210921/macbeth-1751178181.html
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в мире, стив джобс, джон маккейн (политик), apple, дензел вашингтон
22:56 07.07.2022
 
Актер Дензел Вашингтон не смог прийти за Медалью свободы в Белый дом

Актер Дензел Вашингтон, удостоенный Медали свободы, не смог прийти за наградой в Белый дом

© AFP 2022 / Rafa RivasАмериканский актер Дензел Вашингтон
Американский актер Дензел Вашингтон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Rafa Rivas
Американский актер Дензел Вашингтон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Американский киноактер Дензел Вашингтон не смог прийти в Белый дом, чтобы получить из рук президента США Джо Байдена Медаль свободы - самую высокую гражданскую награду страны.
Ряд местных СМИ пишут, что принять участие в пышной церемонии ему помешал коронавирус.
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"Он не смог быть с нами здесь сегодня. Я вручу ему эту награду позднее, когда он сможет прийти", - объяснил Байден.
Всего Медали свободы в этом году удостоены 17 человек – правозащитники, спортсмены, политики, инноваторы, представители академического сообщества.
"Это Америка", - сказал о них Байден.
Награду, в частности, получили футболистка Мэган Рапино, которая, помимо спортивных достижений, активно борется за гендерное равенство и права сексуальных меншинств, и самая титулованная американская гимнастка Симона Байлз, в свои 25 лет ставшая самой молодой из кавалеров медали свободы.
Посмертно награды удостились основатель компании Apple Стив Джобс и сенатор Джон Маккейн.
"За последние десять лет мы видели больше технологических перемен, чем когда-либо раньше в истории. И увидим еще больше в следующее десятилетие. Немалая заслуга в этом Стива Джобса", - сказал Байден.
Он тепло отозвался о Маккейне, который, несмотря на принадлежность к соперничающей Республиканской партии, был личным другом нынешнего президента-демократа. Байден поставил себе в заслугу то, что во время отпуска на Гавайях познакомил Маккейна с его будущей супругой.
"Он все еще мне должен", - пошутил он.
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