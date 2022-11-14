https://ria.ru/20221114/dzhobs-1831464144.html

Сандалии Стива Джобса продали более чем за 200 тысяч долларов

Сандалии Стива Джобса продали более чем за 200 тысяч долларов - РИА Новости, 14.11.2022

Сандалии Стива Джобса продали более чем за 200 тысяч долларов

Сандалии марки Birkenstock, которые американский предприниматель и основатель Apple Стив Джобс (1955-2011) носил в 1970-х и 1980-х годах, были проданы на торгах РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T20:10

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Сандалии марки Birkenstock, которые американский предприниматель и основатель Apple Стив Джобс (1955-2011) носил в 1970-х и 1980-х годах, были проданы на торгах аукционного дома Julien's Auctions более чем за 200 тысяч долларов – почти втрое выше предпродажной оценки.По данным организации, лот был продан за 218,7 тысячи долларов при предпродажном эстимейте в размере 60-80 тысяч долларов. Вместе с сандалиями с молотка ушла обувь предпринимателя в виде токена NFT.Отмечается, что Джобс носил эти сандалии в ключевые для создания компании Apple времена, когда в 1976 году он вместе со Стивом Возняком (соучредитель компании Apple) начал разработку компьютера Apple в гараже в городе Лос-Альтос в Калифорнии.По данным Julien's Auctions, сандалии были "спасены из мусорного ведра" Марком Шеффом – домоправителем Джобса.Аукционный дом добавил, что сандалии сохранились в хорошем состоянии, несмотря на изношенность. На обуви остался отпечаток ноги Джобса, который сформировался за долгие годы носки. Резиновая подошва сандалий также изношена.Сандалии Джобса также в течение пяти лет выставлялись на нескольких выставках в Италии, Германии и США.Джобс основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Джобс скончался 5 октября 2011 года.

https://ria.ru/20221114/serov-1831281624.html

https://ria.ru/20221023/lennon-1826002749.html

https://ria.ru/20221026/rubens-1826991293.html

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в мире, технологии, стив джобс, стив возняк, калифорния, лос-альтос, италия, apple