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Сооснователя Apple госпитализировали в Мехико с инсультом, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
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04:35 09.11.2023
https://ria.ru/20231109/voznyak-1908300776.html
Сооснователя Apple госпитализировали в Мехико с инсультом, пишут СМИ
Сооснователя Apple госпитализировали в Мехико с инсультом, пишут СМИ - РИА Новости, 09.11.2023
Сооснователя Apple госпитализировали в Мехико с инсультом, пишут СМИ
Стив Возняк, сооснователь технологического гиганта Apple, после перенесенного ишемического инсульта госпитализирован в Мехико, где он планировал выступать на... РИА Новости, 09.11.2023
2023-11-09T04:35
2023-11-09T04:35
в мире
стивен возняк
apple
мексика
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МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Стив Возняк, сооснователь технологического гиганта Apple, после перенесенного ишемического инсульта госпитализирован в Мехико, где он планировал выступать на бизнес-форуме, сообщило издание El Sol De Mexico. "Стив Возняк, соучредитель Apple, был госпитализирован в эту среду в Мехико после перенесенного ишемического инсульта головного мозга", - сообщает издание на своем сайте. Бизнесмен прибыл в мексиканскую столицу для участия во Всемирном деловом форуме, его выступление планировалось в среду в 16.00, однако организаторы объявили, что оно отменено "по медицинским показаниям". Возняку 73 года. Стив Джобс (1955-2011) основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Джобс скончался 5 октября 2011 года.
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в мире, стивен возняк, apple, мексика
В мире, Стивен Возняк, Apple, Мексика
Сооснователя Apple госпитализировали в Мехико с инсультом, пишут СМИ

El Sol De Mexico: сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали с инсультом

© AP Photo / Marton Monus/MTIАмериканский предприниматель и соучредитель Apple Inc. Стив Возняк
Американский предприниматель и соучредитель Apple Inc. Стив Возняк - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo / Marton Monus/MTI
Американский предприниматель и соучредитель Apple Inc. Стив Возняк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 9 ноя - РИА Новости. Стив Возняк, сооснователь технологического гиганта Apple, после перенесенного ишемического инсульта госпитализирован в Мехико, где он планировал выступать на бизнес-форуме, сообщило издание El Sol De Mexico.
«
"Стив Возняк, соучредитель Apple, был госпитализирован в эту среду в Мехико после перенесенного ишемического инсульта головного мозга", - сообщает издание на своем сайте.
Бизнесмен прибыл в мексиканскую столицу для участия во Всемирном деловом форуме, его выступление планировалось в среду в 16.00, однако организаторы объявили, что оно отменено "по медицинским показаниям".
Возняку 73 года.
Стив Джобс (1955-2011) основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Джобс скончался 5 октября 2011 года.
Стив Возняк во время интервью в Сан-Франциско. 10 февраля 2016 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании
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В миреСтивен ВознякAppleМексика
 
 
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