https://ria.ru/20221110/auktsion-1830633737.html

Сандалии основателя Apple Стива Джобса выставили на торги

Сандалии основателя Apple Стива Джобса выставили на торги - РИА Новости, 10.11.2022

Сандалии основателя Apple Стива Джобса выставили на торги

Сандалии марки Birkenstock, которые американский предприниматель и основатель Apple Стив Джобс носил в 1970-х и 1980-х годах, выставлены на торги за стартовую... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T22:34

2022-11-10T22:34

2022-11-10T22:34

технологии

стив джобс

стив возняк

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лос-альтос

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Сандалии марки Birkenstock, которые американский предприниматель и основатель Apple Стив Джобс носил в 1970-х и 1980-х годах, выставлены на торги за стартовую цену 15 тысяч долларов, сообщил аукционный дом Julien's Auctions.По данным организации, аукцион пройдет 11 ноября в 10.00 по местному времени (21.00 мск), стартовая цена за сандалии начинается с 15 тысяч долларов, а эстимейт составляет 60-80 тысяч долларов.Отмечается, что Джобс носил эти сандалии в ключевые для создании компании Apple времена. В 1976 году он вместе со Стивом Возняком (соучредитель компании Apple) начал разработку компьютера Apple в гараже в городе Лос-Альтос в Калифорнии. Именно в этот период Джобс носил сандалии, выставленные на торги.Аукционный дом добавил, что сандалии сохранились в хорошем состоянии, несмотря на изношенность. На обуви остался отпечаток ноги Джобса, который сформировался за долгие годы носки. Резиновая подошва сандалий также изношена.Сандалии Джобса также в течение пяти лет выставлялись на нескольких выставках в Италии, Германии и США.Вместе с сандалиями на аукцион выставлена обувь предпринимателя в виде токена NFT.Джобс основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Джобс скончался 5 октября 2011 года.

https://ria.ru/20220705/vampiry-1800424521.html

https://ria.ru/20220715/rukopis-1802828155.html

калифорния

лос-альтос

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технологии, стив джобс, стив возняк, калифорния, лос-альтос, италия, apple