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Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом
Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом - РИА Новости, 02.09.2021
Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой путь в политику с идеей Стива Джобса о создании Apple. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T22:42
2021-09-02T22:42
в мире
украина
сша
стэнфорд
стив джобс
владимир зеленский
apple
джозеф "бо" байден
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КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой путь в политику с идеей Стива Джобса о создании Apple.Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него прошла встреча с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом. В четверг у Зеленского в Калифорнии запланированы встречи с американскими бизнесменами."Наверное самой известной речью, провозглашённой здесь, в Стэнфорде, является речь Стива Джобса. Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь с, на первый взгляд, сумасшедших идей. Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стив Джобсу - "Это невозможно", - заявил Зеленский, выступая в Стэндфордском университете в четверг.По его словам, чтобы реализовать эти идеи ему пришлось стать президентом, а его целью является улучшение жизни страны и граждан."Сейчас у меня в руках создание Джобса и Apple - iPhone, и это его сердце, оно бьется с каждым видео во время звонка или смс, а в нем наше украинское творение - "Государство в смартфоне". Сегодня 26 миллионов украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы при рождении ребёнка и пользуются другими цифровыми документами, получили разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7-15 минут, быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Какой вывод? Правильно - все возможно. И наша цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн, а в будущем мы стремимся, чтобы все наши граждане Украины могли голосовать на выборах в интернете", - добавил Зеленский.
https://ria.ru/20210902/zelenskiy-1748438671.html
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украина
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в мире, украина, сша, стэнфорд, стив джобс, владимир зеленский, apple, джозеф "бо" байден
22:42 02.09.2021
 
Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом

Глава Украины Зеленский сравнил свой путь в политику с идеей Стива Джобса о создании Apple

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
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КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой путь в политику с идеей Стива Джобса о создании Apple.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него прошла встреча с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом. В четверг у Зеленского в Калифорнии запланированы встречи с американскими бизнесменами.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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"Наверное самой известной речью, провозглашённой здесь, в Стэнфорде, является речь Стива Джобса. Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь с, на первый взгляд, сумасшедших идей. Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стив Джобсу - "Это невозможно", - заявил Зеленский, выступая в Стэндфордском университете в четверг.
По его словам, чтобы реализовать эти идеи ему пришлось стать президентом, а его целью является улучшение жизни страны и граждан.
"Сейчас у меня в руках создание Джобса и Apple - iPhone, и это его сердце, оно бьется с каждым видео во время звонка или смс, а в нем наше украинское творение - "Государство в смартфоне". Сегодня 26 миллионов украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы при рождении ребёнка и пользуются другими цифровыми документами, получили разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7-15 минут, быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Какой вывод? Правильно - все возможно. И наша цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн, а в будущем мы стремимся, чтобы все наши граждане Украины могли голосовать на выборах в интернете", - добавил Зеленский.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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В миреУкраинаСШАСтэнфордСтив ДжобсВладимир ЗеленскийAppleДжозеф "Бо" Байден
 
 
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