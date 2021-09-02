Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом
Глава Украины Зеленский сравнил свой путь в политику с идеей Стива Джобса о создании Apple
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 2 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой путь в политику с идеей Стива Джобса о создании Apple.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду у него прошла встреча с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом. В четверг у Зеленского в Калифорнии запланированы встречи с американскими бизнесменами.
"Наверное самой известной речью, провозглашённой здесь, в Стэнфорде, является речь Стива Джобса. Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь с, на первый взгляд, сумасшедших идей. Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стив Джобсу - "Это невозможно", - заявил Зеленский, выступая в Стэндфордском университете в четверг.
По его словам, чтобы реализовать эти идеи ему пришлось стать президентом, а его целью является улучшение жизни страны и граждан.
"Сейчас у меня в руках создание Джобса и Apple - iPhone, и это его сердце, оно бьется с каждым видео во время звонка или смс, а в нем наше украинское творение - "Государство в смартфоне". Сегодня 26 миллионов украинцев онлайн в смартфоне могут оформить документы при рождении ребёнка и пользуются другими цифровыми документами, получили разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7-15 минут, быстрее, чем в большинстве стран мира. Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Какой вывод? Правильно - все возможно. И наша цель на ближайшие годы - 100% государственных услуг онлайн, а в будущем мы стремимся, чтобы все наши граждане Украины могли голосовать на выборах в интернете", - добавил Зеленский.