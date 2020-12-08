Планшеты, телепорты: гаджеты из фильмов про будущее, ставшие реальностью

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1968)

Планшеты

"Космической Одиссее 2001 года" (1968) уже больше полувека, но, в отличие от других фильмов про будущее, эту ленту и сейчас можно смотреть без снисходительной улыбки. К работе Стэнли Кубрик привлек целую команду ученых и футурологов. Предсказали и Международную космическую станцию, и мониторы в спинках пассажирских кресел. Но, пожалуй, самый запоминающийся девайс — планшеты с сенсорным экраном для просмотра новостей и сообщений.

В год выхода фильма Стиву Джобсу было всего 13, однако спустя 42 года он воплотил эту идею в жизнь. И когда в 2011-м Apple обвинила Samsung в плагиате, ответчики на суде доказали, что купертиновцы сами скопировали девайс — представив кадры из "Космической Одиссеи".