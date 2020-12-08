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Планшеты, телепорты: гаджеты из фильмов про будущее, ставшие реальностью
Планшеты, телепорты: гаджеты из фильмов про будущее, ставшие реальностью
Гениальным открытиям предшествуют смелые фантазии: многие революционные технологии сначала появлялись в фильмах, где пытались представить далекое (и не очень)... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:00
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Гениальным открытиям предшествуют смелые фантазии: многие революционные технологии сначала появлялись в фильмах, где пытались представить далекое (и не очень) будущее человечества. В День путешественника во времени разбираемся, почему лента "Назад в будущее" точно угадала главную тенденцию первой четверти XXI века, откуда Стив Джобс позаимствовал идею планшета и когда в России введут в обращение мультипаспорт.
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РИА Новости
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кино и сериалы, фото, новости культуры, илон маск, ридли скотт, ума турман, скарлетт йоханссон, стэнли кубрик, стив джобс

Планшеты, телепорты: гаджеты из фильмов про будущее, ставшие реальностью

08:00 08.12.2020 (обновлено: 09:31 08.12.2020)
 
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Гениальным открытиям предшествуют смелые фантазии: многие революционные технологии сначала появлялись в фильмах, где пытались представить далекое (и не очень) будущее человечества. В День путешественника во времени разбираемся, почему лента "Назад в будущее" точно угадала главную тенденцию первой четверти XXI века, откуда Стив Джобс позаимствовал идею планшета и когда в России введут в обращение мультипаспорт.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1968)

Планшеты 

"Космической Одиссее 2001 года" (1968) уже больше полувека, но, в отличие от других фильмов про будущее, эту ленту и сейчас можно смотреть без снисходительной улыбки. К работе Стэнли Кубрик привлек целую команду ученых и футурологов. Предсказали и Международную космическую станцию, и мониторы в спинках пассажирских кресел. Но, пожалуй, самый запоминающийся девайс — планшеты с сенсорным экраном для просмотра новостей и сообщений.

В год выхода фильма Стиву Джобсу было всего 13, однако спустя 42 года он воплотил эту идею в жизнь. И когда в 2011-м Apple обвинила Samsung в плагиате, ответчики на суде доказали, что купертиновцы сами скопировали девайс — представив кадры из "Космической Одиссеи".  

Кадр из фильма 2001 год: Космическая одиссея
1 из 13

Планшеты 

"Космической Одиссее 2001 года" (1968) уже больше полувека, но, в отличие от других фильмов про будущее, эту ленту и сейчас можно смотреть без снисходительной улыбки. К работе Стэнли Кубрик привлек целую команду ученых и футурологов. Предсказали и Международную космическую станцию, и мониторы в спинках пассажирских кресел. Но, пожалуй, самый запоминающийся девайс — планшеты с сенсорным экраном для просмотра новостей и сообщений.

В год выхода фильма Стиву Джобсу было всего 13, однако спустя 42 года он воплотил эту идею в жизнь. И когда в 2011-м Apple обвинила Samsung в плагиате, ответчики на суде доказали, что купертиновцы сами скопировали девайс — представив кадры из "Космической Одиссеи".  

© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (1968)
© Paramount Television (1966-1986)

Смарт-часы и Bluetooth

Другой яркий "поставщик" технологий будущего — культовый сериал "Звездный путь" (1966-1986). Коммуникаторы, которые герои некоторых частей саги носят на запястье, чтобы переговариваться друг с другом и получать сообщения, сильно напоминают современные умные часы. Похожую функцию выполняли и нагрудные значки со встроенным универсальный переводчиком: воссоздать такой в Google попробовали в 2015 году.

У старшего офицера Нийоты Ухуры был еще более модный гаджет: беспроводной наушник, который позволял ей всегда оставаться на связи и оперативно отвечать на звонки.

Кадр из сериала Звездный путь
2 из 13

Смарт-часы и Bluetooth

Другой яркий "поставщик" технологий будущего — культовый сериал "Звездный путь" (1966-1986). Коммуникаторы, которые герои некоторых частей саги носят на запястье, чтобы переговариваться друг с другом и получать сообщения, сильно напоминают современные умные часы. Похожую функцию выполняли и нагрудные значки со встроенным универсальный переводчиком: воссоздать такой в Google попробовали в 2015 году.

У старшего офицера Нийоты Ухуры был еще более модный гаджет: беспроводной наушник, который позволял ей всегда оставаться на связи и оперативно отвечать на звонки.

© Paramount Television (1966-1986)
© Universal Pictures (1989)

Очки виртуальной реальности 

Дети Марти Макфлая в "Назад в будущее 2" (1989) смотрят видео, делают фотографии и отвечают на звонки в специальных очках, сидя на кухне с близкими. Фильм угадал главную тенденцию XXI века: стремление всегда быть онлайн. Ошиблись только с устройством: решили, что такому архаичному девайсу, как телефон, в будущем не место.

Действие картины, напомним, происходит в 2015 году, и пять лет назад многие сетовали, что машины и скейтборды по-прежнему не летают. Возможно, просто нужно подождать еще лет 20. По крайней мере, сотовые, которые не очень удобно всегда держать в руке, могут уступить место VR- или AR-очкам. 

Кадр из фильма Назад в будущее 2
3 из 13

Очки виртуальной реальности 

Дети Марти Макфлая в "Назад в будущее 2" (1989) смотрят видео, делают фотографии и отвечают на звонки в специальных очках, сидя на кухне с близкими. Фильм угадал главную тенденцию XXI века: стремление всегда быть онлайн. Ошиблись только с устройством: решили, что такому архаичному девайсу, как телефон, в будущем не место.

Действие картины, напомним, происходит в 2015 году, и пять лет назад многие сетовали, что машины и скейтборды по-прежнему не летают. Возможно, просто нужно подождать еще лет 20. По крайней мере, сотовые, которые не очень удобно всегда держать в руке, могут уступить место VR- или AR-очкам. 

© Universal Pictures (1989)
© Norman Lear/Tandem Productions (1982)

Андроиды

В фильме "Бегущий по лезвию" (1982) андроидов практически не отличить от людей. Репликантов создавали для тяжелой или непрестижной работы во внеземных колониях или кварталах красных фонарей. События разворачиваются в 2019-м.

Сейчас с большой натяжкой ближайшей "конкуренткой" Рэйчел из картины Ридли Скотта считается София, творение гонконгской компании Hanson Robotics. Хотя лицо Софии имитирует до 60 эмоций, нижней части туловища и волос у нее нет, и это не просто так. В психологии есть термин "зловещая долина": чем больше робот похож на человека, тем сильнее он пугает людей. 

Кадр из фильма Бегущий по лезвию
4 из 13

Андроиды

В фильме "Бегущий по лезвию" (1982) андроидов практически не отличить от людей. Репликантов создавали для тяжелой или непрестижной работы во внеземных колониях или кварталах красных фонарей. События разворачиваются в 2019-м.

Сейчас с большой натяжкой ближайшей "конкуренткой" Рэйчел из картины Ридли Скотта считается София, творение гонконгской компании Hanson Robotics. Хотя лицо Софии имитирует до 60 эмоций, нижней части туловища и волос у нее нет, и это не просто так. В психологии есть термин "зловещая долина": чем больше робот похож на человека, тем сильнее он пугает людей. 

© Norman Lear/Tandem Productions (1982)
© Annapurna Pictures (2013)

Голосовой помощник

Всеведущий искусственный интеллект, выполняющий рутинные поручения, — без такого персонажа еще с 1960-х не обходился ни один фильм о космических путешествиях. Теперь такие ассистенты встроены почти в любой смартфон. Они могут поддержать разговор, однако считается, что им по-прежнему недоступно чувство юмора.

А если одолеют и этот рубеж? Как в фильме "Она" (2013), где одинокий писатель Теодор покупает голосового помощника, который становится ему больше чем другом. Компьютер выбирает себе имя Саманта и разговаривает приятным голосом Скарлетт Йоханссон.

Кадр из фильма Она
5 из 13

Голосовой помощник

Всеведущий искусственный интеллект, выполняющий рутинные поручения, — без такого персонажа еще с 1960-х не обходился ни один фильм о космических путешествиях. Теперь такие ассистенты встроены почти в любой смартфон. Они могут поддержать разговор, однако считается, что им по-прежнему недоступно чувство юмора.

А если одолеют и этот рубеж? Как в фильме "Она" (2013), где одинокий писатель Теодор покупает голосового помощника, который становится ему больше чем другом. Компьютер выбирает себе имя Саманта и разговаривает приятным голосом Скарлетт Йоханссон.

© Annapurna Pictures (2013)
© Pacific Western (1984)

Беспилотники

Летающие роботы-охотники Hunter Killer (HK) Drone, которыми управлял захвативший власть на Земле суперкомпьютер "Скайнет", впервые появились в "Терминаторе". Также Джеймс Кэмерон вместе с другими сценаристами придумали более крупную и тяжелую машину HK Bomber, но она осталась в концепте из-за нехватки средств.

Теперь дроны применяют в большинстве вооруженных конфликтов.

Кадр из фильма Терминатор
6 из 13

Беспилотники

Летающие роботы-охотники Hunter Killer (HK) Drone, которыми управлял захвативший власть на Земле суперкомпьютер "Скайнет", впервые появились в "Терминаторе". Также Джеймс Кэмерон вместе с другими сценаристами придумали более крупную и тяжелую машину HK Bomber, но она осталась в концепте из-за нехватки средств.

Теперь дроны применяют в большинстве вооруженных конфликтов.

© Pacific Western (1984)
© Lucasfilm Ltd. (1980)

Бионические протезы

В 2016 году в США представили первые киберпротезы рук. Умная система считывает сигналы мышц, позволяя выполнять множество сложных движений: работать отверткой, чистить зубы, носить тяжелые сумки. Устройство назвали LUKE. Аббревиатура расшифровывается как Life Under Kinetic Evolution, но это еще и отсылка к Люку Скайуокеру, одному из главных героев "Звездных войн". Джедаю, потерявшему руку в схватке с Дартом Вейдером, вживили высокотехнологичный протез.

Кадр из фильма Звездные войны
7 из 13

Бионические протезы

В 2016 году в США представили первые киберпротезы рук. Умная система считывает сигналы мышц, позволяя выполнять множество сложных движений: работать отверткой, чистить зубы, носить тяжелые сумки. Устройство назвали LUKE. Аббревиатура расшифровывается как Life Under Kinetic Evolution, но это еще и отсылка к Люку Скайуокеру, одному из главных героев "Звездных войн". Джедаю, потерявшему руку в схватке с Дартом Вейдером, вживили высокотехнологичный протез.

© Lucasfilm Ltd. (1980)
© Union Investment Partners (2013)

Насекомые вместо мяса

Пока одни выращивают мясо в пробирке, другие предлагают уже доступный альтернативный источник белка — насекомых. А что, растут быстро, по содержанию белка и витаминов почти не уступают говядине. Именно питательной биомассой из жучков-паучков кормили угнетенных в ленте "Сквозь снег" оскаровского триумфатора, автора "Паразитов" Пон Чжун Хо.

Сверчковые фермы открываются в США и Европе. Многие утверждают, что это дело привычки, ведь в азиатских странах жареные кузнечики и саранча — общепризнанный деликатес.

Кадр из фильма Сквозь снег
8 из 13

Насекомые вместо мяса

Пока одни выращивают мясо в пробирке, другие предлагают уже доступный альтернативный источник белка — насекомых. А что, растут быстро, по содержанию белка и витаминов почти не уступают говядине. Именно питательной биомассой из жучков-паучков кормили угнетенных в ленте "Сквозь снег" оскаровского триумфатора, автора "Паразитов" Пон Чжун Хо.

Сверчковые фермы открываются в США и Европе. Многие утверждают, что это дело привычки, ведь в азиатских странах жареные кузнечики и саранча — общепризнанный деликатес.

© Union Investment Partners (2013)
© Channel 4 Television Corporation (2011-...)

Рейтинг благонадежности

Пользователи соцсетей, у которых больше лайков, имеют право на многие блага и бонусы, недоступные простым смертным: в таком мире живет героиня эпизода "Нырок" сериала "Черное зеркало".

Подобную "систему социального кредита" уже больше пяти лет обкатывает Китай. Не оплачивая штрафы, громко включая музыку несмотря на жалобы соседей, постоянно опаздывая на работу и совершая другие проступки, можно лишиться права, например, купить билет на самолет или поезд. 

Кадр из сериала Черное зеркало
9 из 13

Рейтинг благонадежности

Пользователи соцсетей, у которых больше лайков, имеют право на многие блага и бонусы, недоступные простым смертным: в таком мире живет героиня эпизода "Нырок" сериала "Черное зеркало".

Подобную "систему социального кредита" уже больше пяти лет обкатывает Китай. Не оплачивая штрафы, громко включая музыку несмотря на жалобы соседей, постоянно опаздывая на работу и совершая другие проступки, можно лишиться права, например, купить билет на самолет или поезд. 

© Channel 4 Television Corporation (2011-...)
© Columbia Pictures Corporation (1997)

Дизайнерские дети 

Зачатые в пробирке идеальные люди, благодаря достижениям генной инженерии неуязвимые для болезней, правят миром — такова фабула антиутопии "Гаттака".

В 2018 году Хэ Цзянькуй из Китая объявил, что провел опыты на двойняшках, создав им иммунитет от ВИЧ. Генетик подчеркивал, что действовал ради спасения человеческой жизни, и выступает против "дизайнерских" детей. В конце 2019-го его приговорили к трем годам тюрьмы. 

Кадр из фильма Гаттака
10 из 13

Дизайнерские дети 

Зачатые в пробирке идеальные люди, благодаря достижениям генной инженерии неуязвимые для болезней, правят миром — такова фабула антиутопии "Гаттака".

В 2018 году Хэ Цзянькуй из Китая объявил, что провел опыты на двойняшках, создав им иммунитет от ВИЧ. Генетик подчеркивал, что действовал ради спасения человеческой жизни, и выступает против "дизайнерских" детей. В конце 2019-го его приговорили к трем годам тюрьмы. 

© Columbia Pictures Corporation (1997)
© Киностудия им. М. Горького (1984)

Телепорты

В советском фильме "Гостья из будущего" пионер Коля Герасимов гуляет по Москве 2084 года. Из одной точки в другую — с проспекта Мира в Лужники, например — можно телепортироваться на специальном автобусе.

Два года назад свой вариант "телепорта" создал Илон Маск. В тоннеле длиной три километра под Лос-Анджелесом можно разогнаться до 240 километров в час. "На такой скорости кажется, что телепортируешься по городу", — заявил бизнесмен. 

Кадр из фильма Гостья из будущего
11 из 13

Телепорты

В советском фильме "Гостья из будущего" пионер Коля Герасимов гуляет по Москве 2084 года. Из одной точки в другую — с проспекта Мира в Лужники, например — можно телепортироваться на специальном автобусе.

Два года назад свой вариант "телепорта" создал Илон Маск. В тоннеле длиной три километра под Лос-Анджелесом можно разогнаться до 240 километров в час. "На такой скорости кажется, что телепортируешься по городу", — заявил бизнесмен. 

© Киностудия им. М. Горького (1984)
© Amblin Entertainment (2012)

Нейрализатор

Специальное устройство, которое выдавали агентам секретной службы "Люди в черном", позволяет выборочно стирать память. При этом для защиты от действия супергаджета достаточно обычных темных очков.

Эксперименты по редактированию памяти активно ведутся: так, в 2014-м японские нейробиологи заставили лабораторных мышей забыть о пережитом страхе.

Кадр из фильма Люди в черном 3
12 из 13

Нейрализатор

Специальное устройство, которое выдавали агентам секретной службы "Люди в черном", позволяет выборочно стирать память. При этом для защиты от действия супергаджета достаточно обычных темных очков.

Эксперименты по редактированию памяти активно ведутся: так, в 2014-м японские нейробиологи заставили лабораторных мышей забыть о пережитом страхе.

© Amblin Entertainment (2012)
© Gaumont (1997)

Мультипаспорт

Сцена из фильма "Пятый элемент", где героиня Милы Йовович предъявляет свой новый документ в аэропорту, давно стала мемом. О "мультипаспорте", который должны получить все граждане России, говорят с 2013 года. Пластиковая карточка с чипом объединит несколько документов, включая СНИЛС и водительские права. На днях в МВД сообщили, что первые электронные паспорта появятся в Москве до декабря 2021-го. Правда, пока все не точно. Так что, может, раньше дождемся телепорта.

Кадр из фильма Пятый элемент
13 из 13

Мультипаспорт

Сцена из фильма "Пятый элемент", где героиня Милы Йовович предъявляет свой новый документ в аэропорту, давно стала мемом. О "мультипаспорте", который должны получить все граждане России, говорят с 2013 года. Пластиковая карточка с чипом объединит несколько документов, включая СНИЛС и водительские права. На днях в МВД сообщили, что первые электронные паспорта появятся в Москве до декабря 2021-го. Правда, пока все не точно. Так что, может, раньше дождемся телепорта.

© Gaumont (1997)
 
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