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https://ria.ru/20201210/iphone-1588594549.html
В России предлагают iPhone 12 с фрагментом водолазки Стива Джобса
В России предлагают iPhone 12 с фрагментом водолазки Стива Джобса
Российская компания Caviar, которая занимается кастомизацией гаджетов от Apple, показала новую коллекцию iPhone 12, посвященную сооснователю "яблочной" компании РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:06
2020-12-10T14:06
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apple iphone
apple
стив джобс
технологии
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская компания Caviar, которая занимается кастомизацией гаджетов от Apple, показала новую коллекцию iPhone 12, посвященную сооснователю "яблочной" компании Стиву Джобсу.Для заказа доступны вариации Caviar iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в исполнениях Jobs 4 Black, Jobs 4 White, Jobs 4 Gold и Jobs 1ST в стиле первого iPhone. В оформлении смартфонов используется титан, композиты и другие материалы, несвойственные массовым гаджетам. Самое интересное, что в каждом из 129 экземпляров смартфонов использован фрагмент черной водолазки Джобса. Как утверждают в Apple, на оформление пошел настоящий предмет гардероба знаменитого предпринимателя.Стоимость эксклюзивных версий новых iPhone составляет от 394 000 до 629 000 рублей в зависимости от исполнения и объема памяти.
https://ria.ru/20201023/iphone-1581181391.html
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apple iphone, apple, стив джобс, технологии

В России предлагают iPhone 12 с фрагментом водолазки Стива Джобса

14:06 10.12.2020
 
© CaviariPhone 12 Jobs
iPhone 12 Jobs - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Caviar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская компания Caviar, которая занимается кастомизацией гаджетов от Apple, показала новую коллекцию iPhone 12, посвященную сооснователю "яблочной" компании Стиву Джобсу.
Для заказа доступны вариации Caviar iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в исполнениях Jobs 4 Black, Jobs 4 White, Jobs 4 Gold и Jobs 1ST в стиле первого iPhone. В оформлении смартфонов используется титан, композиты и другие материалы, несвойственные массовым гаджетам.
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Самое интересное, что в каждом из 129 экземпляров смартфонов использован фрагмент черной водолазки Джобса. Как утверждают в Apple, на оформление пошел настоящий предмет гардероба знаменитого предпринимателя.
Стоимость эксклюзивных версий новых iPhone составляет от 394 000 до 629 000 рублей в зависимости от исполнения и объема памяти.
 
РИА НаукаApple iPhoneAppleСтив ДжобсТехнологии
 
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