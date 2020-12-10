https://ria.ru/20201210/iphone-1588594549.html

В России предлагают iPhone 12 с фрагментом водолазки Стива Джобса

В России предлагают iPhone 12 с фрагментом водолазки Стива Джобса

Российская компания Caviar, которая занимается кастомизацией гаджетов от Apple, показала новую коллекцию iPhone 12, посвященную сооснователю "яблочной" компании РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:06

2020-12-10T14:06

2020-12-10T14:06

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apple iphone

apple

стив джобс

технологии

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российская компания Caviar, которая занимается кастомизацией гаджетов от Apple, показала новую коллекцию iPhone 12, посвященную сооснователю "яблочной" компании Стиву Джобсу.Для заказа доступны вариации Caviar iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в исполнениях Jobs 4 Black, Jobs 4 White, Jobs 4 Gold и Jobs 1ST в стиле первого iPhone. В оформлении смартфонов используется титан, композиты и другие материалы, несвойственные массовым гаджетам. Самое интересное, что в каждом из 129 экземпляров смартфонов использован фрагмент черной водолазки Джобса. Как утверждают в Apple, на оформление пошел настоящий предмет гардероба знаменитого предпринимателя.Стоимость эксклюзивных версий новых iPhone составляет от 394 000 до 629 000 рублей в зависимости от исполнения и объема памяти.

https://ria.ru/20201023/iphone-1581181391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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